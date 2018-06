Torra es querella contra Alfonso Guerra per injúries greus i incitació a l'odi

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest matí una querella contra Alfonso Guerra per "injúries greus i incitació a l'odi" després que l'acusés de ser un azi en declaracions radiofòniques . Torra, a banda, li ha enviat dos llibres: Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig, i Contes negres vora el Danubi, de Roc Llop.La demanda, segons ha informat el Govern en un comunicat, argumenta que aquests fets "podrien ser constitutius d'un delicte d'injúries greus amb publicitat", segons els articles 208, 209 i 211 del Codi Penal, amb l'agreujant de l’article 22.4, referit a delictes per "motius racistes, antisemites o d'una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima (...)". Així mateix, s'hi argumenta que "els fets podrien ser constitutius d’un delicte d’incitació a l'odi", tal com es recull a l'article 510 del Codi Penal.Guerra, prossegueix la querella, "va proferir de forma reiterada desqualificacions greument ofensives que afecten la dignitat del president de la Generalitat, qualificant-lo, reiteradament, de nazi, expressió que, òbviament, resulta greument atemptatòria contra la seva honorabilitat". Les paraules de l'exvicepresident del govern espanyol, segons Torra, en cap cas "no es poden considerar emparades pel dret fonamental a la llibertat d’expressió".

