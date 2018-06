Acaben les obres de Ca l'Alier de Barcelona perquè aculli un centre de Cisco

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de rehabilitació de l'antiga fàbrica de Ca l'Alier, situada al Poblenou, per convertir-la en un nou centre d'innovació urbana, gestionat per la fundació Bit Habitat, i un espai de Cisco vinculat a la Internet de les Coses i les smart cities (ciutats intel·ligents).El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha defensat en declaracions als mitjans que el nou centre contribuirà a "enriquir l'ecosistema" del qual ja disposa la ciutat, ha dit aquest dijous després de visitar l'edifici amb la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel, agents implicats i veïns.La rehabilitació de l'edifici ha suposat una inversió de prop de deu milions d'euros i, preguntat pels mitjans sobre la seva obertura, ha assenyalat que la voluntat del govern d'Ada Colau és que estigui en funcionament quan se celebri la Smart City Expo World Congress, que tindrà lloc al novembre.La rehabilitació de l'antiga fàbrica, del segle XIX, s'ha realitzat preservant el seu valor patrimonial i arquitectònic, i ha inclòs elements d'autosuficiència i gestió intel·ligent com a captació de solar tèrmica i fotovoltaica i d'aigües de pluja i sistemes de control intel·ligent.La fundació Bit Habitat està desenvolupant dues línies estratègiques que es duran a terme en gran part a l'antiga fàbrica: el Taller de Ciutats, per difondre pensament sobre innovació urbana i definir estratègies, i l'I.Lab, un laboratori d'experimentació mitjançant la col·laboració amb ciutadans, universitats, empreses i administracions.El centre de Cisco ocuparà prop d'un terç de la fàbrica rehabilitada –en l'acord inicial del 2014 havia d'ocupar més espai però ho va reduir- i serà una plataforma per a la recerca tecnològica i la millora de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental aplicada a les ciutats intel·ligents, col·laborant amb startups, pimes, universitats, associacions de veïns i administració pública.Després d'aquesta aliança público-privada, Ca l'Alier obrirà com un edifici intel·ligent de zero emissions i amb estratègies d'autosuficiència i de gestió intel·ligent, i Schneider Electric –que va acordar el 2014 instal·lar un centre però després es va retirar del projecte- ha aportat la tecnologia elèctrica i solucions de sostenibilitat i eficiència energètica.L'Ajuntament treballa paral·lelament en la transformació de l'entorn de l'antiga fàbrica, per millorar l'espai públic i generar entorns urbans de qualitat, i ja ha acabat la urbanització de part de l'entorn de l'edifici.Pisarello ha sostingut que el fet que Ca l'Alier aviat "s'ompli de vida" contribuirà al rellançament del districte [email protected] , que l'Ajuntament està enriquint apostant per convertir la ciutat en una referència en innovació urbana, que és indispensable per al progrés social i la igualtat d'oportunitats, segons ell.

