La Sexta difon un altre vídeo de Junqueras, Romeva i Forn a Estremera

Noves imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a Estremera, aquest cop difoses per La Sexta. Apareixen els dirigents polítics catalans duent a terme activitats quotidianes dins de la presó, però també es poden sentir converses amb la persona que enregistra d'amagat les imatges. Per les converses, es pot interpretar que la gravació és de poc dies abans de la moció de censura, perquè tant Junqueras com Forn en parlen i expliquen que votaran que sí.Als vídeos també es pot veure les cel·les del líder d'ERC i de l'exconseller d'Interior, i se'ls pot veure a tots dos menjant un entrepà. La Sexta aprofita per descriure amb tot detall la cel·la dels dirigents independentistes i el seu dia a dia. Les imatges completen les que ahir va publicar el diari Ara , on es podia veure Junqueras fent una xerrada sobre història.La publicació d'aquestes imatges han sacsejat l'escena política. El Govern també s'hi ha referit després de la reunió d'aquest dijous. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha afirmat que són unes "imatges dures i colpidores" i ha reclamat "explicacions a Institucions Penitenciàries per la vulneració dels drets" dels presos. "És inexplicable que no tingui conseqüències la vulneració d'aquests drets", ha afegit la portaveu de l'executiu.El lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha enviat un breu escrit al director del centre penitenciari en el qual reclama al responsable de la instal·lació que obri una investigació per detectar quins errors de seguretat han permès l'enregistrament del vídeo. En el document al qual ha tingut accés NacióDigital, l'advocat considera els fets una "indeguda filtració d'imatges".

