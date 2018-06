El Tricicle posarà punt i final a la seva trajectòria al Teatre Victòria amb «Hits»

El Teatre Victòria de Barcelona albergarà entre l'11 d'octubre i el 3 de febrer del 2019 Hits, l'espectacle amb el qual el Tricicle s'acomiada dels escenaris. Les entrades per veure una vegada més en escena Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir ja estan a la venda.El muntatge coincideix amb els 40 anys de carrera de la companyia de teatre de gest i recull alguns dels seus grans èxits. La gira d'aquest espectacle va començar a Albacete el 2016 i acabarà a finals de l'any que ve. Es tracta del desè muntatge del Tricicle, que fins ara han pogut veure més de 175.000 espectadors en 35 ciutats diferents, entre elles, Madrid, València, Bilbao, Sant Sebastià, Saragossa o Santander.L'actor i cofundador del Tricicle Paco Mir ha explicat, a través d'un comunicat, que "Hits és com una magdalena de Proust: cada esquetx et porta els millors records del passat". Per la seva banda, el també cofundador de la companyia Joan Gràcia ha celebrat que 10 anys després tornin al teatre i l'actor Carles Sans ha detallat que "'Hits és el millor del millor d'una carrera d'èxits ininterromputs al llarg de gairebé 40 anys".

