La llista de Domènech i Colau per superar la crisi dels comuns: plural però sense Elisenda Alamany

Xavier Domènech i Ada Colau ja han presentat la llista plantejada per dirigir els comuns. Després del xoc produït en les negociacions per escollir la nova direcció del partit, el coordinador general de Catalunya en Comú i l'alcaldessa de Barcelona faran tàndem en les dues primeres posicions de llista, que no inclou Elisenda Alamany, portaveu parlamentària dels comuns i fins fa uns dies aspirant a coordinadora general. Domènech i Colau encapçalen una candidatura que aspira a recollir "totes les sensibilitats" de l'espai polític de l'esquerra alternativa.En les primeres posicions de la llista hi figuren dirigents de Barcelona en Comú pròxims a l'entorn de l'alcaldessa, com Susanna Segovia, i dirigents d'ICV com Candela López i Marta Ribas. Fonts consultades perdetallen la influència d'Adrià Alemany, parella de l'alcaldessa, en la confecció de la proposta liderada per Domènech i Colau. En la candidatura també hi apareixen noms com els de Marc Parés i Xavi Matilla, integrats en el sector liderat per Elisenda Alamany, derrotat en la pugna interna. Ni Parés ni Matilla assumiran, però, llocs a la nova direcció. Tampoc hi serà Joan Josep Nuet, dirigent d'EUiA, i diputat al Parlament. I com havia avançat aquest diari, Alamany no participarà en la nova cúpula del partit: només mantindrà la funció de portaveu parlamentària. En un missatge a Facebook , Domènech ha celebrat que la llista estigui pensada per "superar" les "diferències" en un "projecte comú". Ha subratllat que el projecte permet fer de la "diversitat una riquesa". El dirigent dels comuns ha celebrat que es presentin diverses llistes en el procés intern, que des del seu punt de vista "enriqueixen un espai que és plural". Aquestes candidatures, però, tenen escasses opcions d'assumir el control de la formació. La batalla pel control de Catalunya en Comú ha deixat ferides a la formació. El procés de renovació de la direcció del partit, obert en les últimes setmanes, havia de servir per endreçar la formació un any després del seu naixement, però les negociacions han acabat en divorci. Del pols entre els independents situats a l'òrbita de Xavier Domènech, amb la complicitat d'EUiA i càrrecs terriorials, i l'aliança entre la direcció d'ICV i una part de la cúpula de Barcelona en Comú -l'entorn més immediat d'Ada Colau- n'ha sortit victoriós el segon bloc, capitanejat per l'alcaldessa. I serà la mateixa Colau qui prendrà les regnes del partit amb Domènech, que continuarà sent coordinador general dels comuns perquè apareix com a figura de consens.La intervenció de l'alcaldessa de Barcelona ha decantat la balança en la disputa interna. Domènech, que incialment havia avalat la figura d'Alamany -qüestionada per un sector del partit pel seu perfil sobiranista-, ha acceptat la bicefàlia amb Colau. La decisió té càrrega de profunditat. No és només una qüestió de noms, sinó de línia política. El conflicte sobre qui havia de compartir la direcció amb Domènech és també el duel entre els que volen un partit més sobiranista i els que busquen allunyar-se'n. Al debat nacional també s'hi afegeixen discrepàncies de fons en la línia del partit. No és estrany, doncs, que Alamany hagi renunciat a la proposta de formar part del nucli dirigent i de l'executiva.

