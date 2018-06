El Govern reclama celeritat a Sánchez per iniciar el diàleg: «La reunió hauria de ser demà mateix»

Missatge del Govern de la Generalitat després de la presa de possessió de l'executiu de Pedro Sánchez. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha demanat celeritat al nou president espanyol per encetar el diàleg entre governs: "La reunió hauria de ser demà mateix". Artadi ha celebrat que el cas català sigui una de les carpetes que Sánchez analitzarà en el primer consell de ministres d'aquest divendres i ha apuntat que fixar la data de la trobada és una tasca que correspon a la Moncloa.La portaveu de l'executiu català ha recalcat al president espanyol que hauria de detallar com més aviat millor la seva "aproximació a Catalunya". "És un dels temes importants", ha insistit. "Estem a la seva disposició", ha volgut afegir la consellera de la Presidència, que ha recordat que el Govern ja ha felicitat en públic i en privat el nou president espanyol després d'accedir a la Moncloa.La dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha estat prudent en la valoració del nou executiu de Sánchez, per bé que no s'ha estalviat crítiques cap al nomenament de Josep Borrell com a ministre d'Exteriors. "Els vots dels independentistes en la moció de censura eren contra Mariano Rajoy, per obrir una finestra, però ja veurem. La pilota és a la teulada de Sánchez", ha ressaltat Artadi.Artadi també ha anunciat que Torra enviarà durant els propers dies una carta a tots els mandataris europeus per tal d'explicar-los la situació política a Catalunya, marcada per l'existència de presos polítics "i per la repressió", i els oferirà diàleg davant d'una situació que és "anòmala".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)