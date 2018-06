Torra avisa Arrimadas que no retirarà de Palau la pancarta per l'alliberament dels presos

Inés Arrimadas aquest dilluns al Parlament Foto: Adrià Costa

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha demanat al president Quim Torra retirar de la façana de la Generalitat la pancarta que demana la llibertat dels presos sobiranistes, si vol reunir-se amb ella: "No em consideraré convidada per part del senyor Torra fins que demostri que el Palau és de tots". La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ja l'ha avisat que aquesta retirada no es produirà en cap cas."No és una pancarta política. No es despenjarà. Si no són capaços de separar la política dels drets, és el seu problema. Torra té mà estesa per reunir-s'hi", ha apuntat Artadi, que també s'ha preguntat si els regidors de Ciutadans han deixat d'entrar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona a causa del llaç groc penjat a la façana. Arrimadas ha estat citada per demà divendres a les deu del matí, just abans de Miquel Iceta."Esperem que canviï d'opinió", ha apuntat Artadi, que ha recalcat el component de "drets fonamentals" que té la pancarta de Palau, també referida als exiliats. Només es traurà del balcó de Palau, ha indicat la consellera, quan no hi hagi presos ni desplaçats.En una roda de premsa des del Parlament, ha criticat que a la Generalitat hi hagi "un símbol polític independentista que no és de tots els catalans", i ha exigit a Torra que es comprometi amb el compliment de la llei.En el ple d'aquest dimecres, Arrimadas ja va retreure a Torra haver col·locat a la seu de la Generalitat un llaç groc i li va demanar que el retirés: "Vostè vol realment parlar amb nosaltres, que representem a dos milions d'habitants? Demostri-ho".A banda, va acusar el nou Govern de Quim Torra de tenir com a principals objectius el "victimisme i la confrontació". Sota el seu judici, l'independentisme només busca el "xoc" i per això ha confeccionat un Govern "del llaç i per als del llaç" que no descarta la via unilateral i que persegueix "dinamitar" la Constitució i l'Estatut.Arrimadas va seguir alimentant el relat que el Govern de Torra no és un un govern "per a tothom" i que la prova és la pancarta amb el llaç i la reivindicació de la llibertat dels presos polítics que s'ha penjat a la façana de la Generalitat. La líder del partit taronja ha exigit la retirada d'aquesta pancarta i ha advertit que el plàstic dels llaços és "contaminant".

