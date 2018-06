​Una quinzena d'eurodiputats demanen a Grande-Marlaska poder visitar els presos polítics

Una quinzena d'eurodiputats ha sol·licitat al ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, "col·laboració per agilitzar el procés d'autorització" per visitar els presos catalans. Els parlamentaris, de diferents grups polítics i estats membres, han enviat aquest dijous una missiva al nou ministre de Pedro Sánchez per expressar-li el desig de visitar els presos "sense cap impediment" i tenint en compte la seva condició de "representants electes de la ciutadania europea".La carta arriba després que els eurodiputats que la signen hagin sol·licitat autorització per accedir als centres penitenciaris de Soto del Real, Alcalá-Meco i Estremera, i també després que una primera delegació de set membres de l'Eurocambra demanés al desembre el mateix sense obtenir una resposta positiva. "En la nostra qualitat d'eurodiputats i amb l'objectiu de defensar que els drets fonamentals són respectats a la UE, és el nostre desig i la nostra obligació visitar els centres per conèixer de primera mà la situació dels polítics i els líders socials empresonats", avisen a Grande-Marlaska.Entre els signants hi ha els catalans Jordi Solé i Josep Maria-Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (PDECat) i Ernest Urtasun (ICV) a més d'Izaskun Bilbao (PNB), Ana Miranda (BNG), Lidia Senra (Alternativa Galega), la irlandesa Martina Anderson (GUE), l'alemanya Rebecca Harms, el francès José Bové i i Jill Evans (Verds), la francesa Marie-Pierre Vieu (GUE), la portuguesa Ana Gomes (Socialistes), el flamenc Marc Demesmaeker (ECR), el portuguès António Marinho e Pinto i l'eslovè Ivo Vajgl (ALDE).A banda de la carta, Solé, Terricabras i Tremosa han enviat també una pregunta escrita a la Comissió Europea i al Consell exposant el cas i demanant a les institucions comunitàries si consideren que "impedir" que diputats del Parlament Europeu visitin a ciutadans europeus "constitueix una limitació de la seva feina i deures com a representants electes". Per últim, els pregunta si pensen "emprendre alguna acció en relació amb els estats membres per garantir que els eurodiputats puguin accedir a presons europees sense limitacions".A més, prop d'una quarantena europarlamentaris agrupats sota la plataforma Diàleg UE-Catalunya han denunciat també en un informe publicat aquest dijous la negativa d'institucions penitenciàries de Madrid. En el document 'L'accés d'europarlamentaris a centres penitenciaris de la UE', la plataforma descriu el cas dels set eurodiputats als quals se'ls va denegar l'accés i la visita a la presó d'Estremera el desembre passat "tot i haver seguit el protocol correcte". Les diferències entre les respostes dels centres de Madrid i la presó de Neumünster mostren, segons els eurodiputats, "l'àmplia disparitat" entre els estats membres en relació a les visites per part de representants electes. Un fet que, a parer seu, representa també una "discriminació" dels drets dels ciutadans europeus empresonats.

