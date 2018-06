El Tribunal de Comptes obre un procediment sancionador contra Cs

El ple del Tribunal de Comptes ha acordat l'obertura d'un procediment sancionador contra Ciutadans per la "possible assumpció" per part de terceres persones de despeses del partit durant l'exercici de l'any 2015. Segons han explicat en una nota de premsa, també han obert investigacions per infraccions d'altres formacions com PNB, EUiA, CDC, UDC, UPyD, Amaiur i BilduA CDC, EUiA, UDC, Amaiur i Bildu els ha obert el procediment sancionador per la possible falta, durant l'exercici del 2015, d'un sistema d'auditoria o control intern. També a CDC, EUiA i UDC per una possible percepció de "donacions contravenint les limitacions o requisits establerts per la Llei Orgànica sobre Finançament dels Partits Polítics". Pel que fa a UPyD, li obre per manca de col·laboració amb el Tribunal de Comptes.Ara, el ple designarà un instructor del procediment que acordarà l'obertura d'un període perquè el partits aportin les proes. Després d'aquest període i dutes a terme les actuacions previstes, l'instructor haurà d'elevar al ple una proposta de resolució a la qual ha de qualificar les instruccions comeses i proposar una sanció que resulti aplicable o l'absolució.

