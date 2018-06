L'oferta de la parella de Jordi Cuixart a Albiol

La parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha convidat aquest dijous el líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, a acompanyar-la a Soto del Real. La periodista ha respost així a les paraules del dirigent popular, que ha criticat que s'associï la demanda d'acostament dels presos polítics catalans a raons humanitàries.Albiol considera que, des d'un punt de vista "logístic", és "més pràctic". Ara bé, també recorda que els dirigents independentistes no estan privats de llibertat "en una presó del Vietnam o d'un país tercermundista". Així, el president del PPC assenyala que "Madrid és a una hora d'avió o a cinc hores de cotxe".Bonet, en una entrevista al programa El Món a RAC1 , li ha demanat que l'acompanyi "des de la porta de casa meva fins a Soto del Real" perquè comprovi que "és molt més complicat".Albiol també ha criticat la publicació, per part del diari Ara, de les imatges de tres presos polítics catalans entre reixes. "Són imatges que vulneren la intimitat dels afectats i no és admissible. Espero que s'obri una investigació i es treguin unes conseqüències", ha valorat.

