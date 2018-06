Un museu dels EUA compra per 500.000 dòlars una taula de Sixena que Aragó no va voler

El Meadows Museum de Dallas ha adquirit per uns 500.000 dòlars (uns 420.000 euros) la taula "Adoració dels Reis Mags" (segle XVI), originària de l'antic retaule major del Monestir de Sixena, de la qual no se'n sabia res des de feia més d'un segle.El museu dels Estats Units la va comprar al novembre, durant la fira d'art Tefaf de Nova York, a la galeria madrilenya Caylus, que l'havia adquirit el juny anterior a un col·leccionista privat per uns 120.000 euros en una subhasta a Suïssa.​Segons Segre, en aquesta subhasta de la galeria Stuker de Berna, l'Aragó no va licitar per l'obra i el Museu de Lleida va ser l'única institució pública de l'Estat a fer-ho, però finalment se la va endur Caylus perquè va fer una oferta millor. Quatre mesos més tard i després de restaurar-la, la galeria madrilenya l'ha venut per més del triple al museu de Dallas. El Meadows va obrir el 1965 i compta amb un fons important d'art espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)