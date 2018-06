Guia per entendre l'univers dels comuns

Van guanyar l'alcaldia de Barcelona a les municipals del 2015. També es van imposar a les urnes a Catalunya als comicis espanyols del 20 de desembre d'aquell mateix any i els del 20 de juny del 2016. I fa poc més d'un any que van fundar un nou partit, Catalunya en Comú, que tot just afronta un debat intern i estratègic per renovar la seva direcció. Xavier Domènech i Ada Colau faran tàndem per liderar-la.En tan sols tres anys, el món dels comuns ha esdevingut un univers complex per la disparitat de sigles i també per la pluralitat interna i la diversitat de rostres. A continuació, una guia per entendre l'espai.En aquests moments, els comuns governen la capital catalana amb Ada Colau com a alcaldessa sota el paraigües de Barcelona en Comú. Tenen 11 representants dels 41 que formen el consistori. Al Congrés compten amb 12 diputats que van concórrer a les eleccions amb la coalició En Comú Podem. I al Parlament són 8 representants que, capitanejats per Xavier Domènech, formen part del grup de Catalunya en Comú Podem. La passada legislatura era Catalunya Sí que es Pot la marca que tenia representació parlamentària, però en aquesta coalició no hi estaven implicats ni Domènech ni Colau.De les coalicions i confluències dels comuns en formen part ICV, EUiA, Podem i Barcelona en Comú.és qui compta amb més infraestructura territorial i amb més trajectòria institucional, però també qui arrossega un deute de més de 10 milions. El major pes polític el té a l'Ajuntament de Barcelona juntament amb Ada Colau i a En Comú Podem. A la passada legislatura tenien el control de Catalunya Sí que es Pot amb Joan Coscubiela al capdavant. Ara, no tenen un paper preponderant al grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem. Bona part dels ecosocialistes representen el sector més federalista dels comuns.la direcció ha tancat files amb Xavier Domènech i el grup d'independents que el van acompanyar a l'inici del projecte des del primer dia i que són també els que comanden el grup del Parlament. Esquerra Unida i Alternativa té part de la infraestructura territorial en el projecte i no acumula deute econòmic. El seu líder, Joan Josep Nuet, és un dels rostres del sector més sobiranista del partit. Amb tot, hi ha una part del partit que també combrega amb el sector més federalista de l'espai.es va negar a sumar-se a la confluència amb Catalunya en Comú fa un any, quan Albano Dante Fachin n'era el secretari general. Ara que és Domènech qui el comanda -paper que va assumir amb el vist-i-plau de Pablo Iglesias- la confluència s'ha donat per feta i es visualitzarà en la renovació dels òrgans de direcció. La formació lila reivindica el seu paper a l'hora d'arribar a les capes populars.és la primera confluència que es va crear. La capacitat que va tenir per anar més enllà de les sigles dels partits que sumaven i penetrar en moviments socials els va garantir la victòria a les municipals del 2015. Amb tot, sent Colau l'alcaldessa, és ICV i una part de la direcció de BComú, representada per Adrià Alemany, la que ostenta el control del partit. Aquesta pinça és la que es farà ara amb el control de Catalunya en Comú en detriment de l'altre sector del partit, més sobiranista., alcaldessa de Barcelona. Amb la renovació de la direcció, passarà a coliderar Catalunya en Comú amb Domènech. Colau és el buc insígnia del projecte, la primera en recollir un èxit electoral. Les municipals del 2019 seran clau per a la seva consolidació., líder de Catalunya en Comú i de Podem Catalunya. És el representant de consens entre tots els actors i l'arquitecte genuí d'aquest projecte polític. Va ser el cap de llista a les generals del 2015 i del 2016. Va deixar el Congrés per encapçalar Catalunya en Comú a les eleccions del 21-D., portaveu parlamentària de Catalunya en Comú i cara visible del sector més sobiranista de l'espai. S'havia perfilat per comandar el partit amb Domènech, però ha estat vetada per la pinça d'Adrià Alemany i ICV. Juntament amb Marc Parés i Xavier Matilla, regidor de Terrassa en Comú, forma part dels independents que van arribar al partit de la mà de l'actual coordinador general. Fins ara havia estat coordinadora de Comunicació. Ara ja no serà a la nova direcció., membre de la direcció de Barcelona en Comú. Ha dissenyat una estratègia de la mà d'ICV per guanyar pes dins de Catalunya en Comú, i és la que Domènech ha acabat acceptant un cop Colau ha fet el pas d'agafar les regnes del partit. No estarà a la nova executiva., successor de Joan Herrera i Dolors Camats, com coordinador nacional d'ICV i diputat de Catalunya en Comú. És el dirigent que, juntament amb Adrià Alemany, va dissenyar una llista alternativa per contrarestar la que inicialment estava elaborant Marc Parés, a qui Domènech havia confiat el disseny de la candidatura. Cid, com Alemany, no serà a la nova executiva., membre de la direcció de Catalunya en Comú. Fins ara ha estat coordinador de l'àrea de Programa i Anàlisi. Aquest independent ha comptat fins ara amb la confiança de Domènech, que li va encarregar la confecció d'una nova cúpula en què guanyessin pes els independents i sense quotes de partits. Ara formarà part de l'executiva, però no del pinyol de la nova direcció., coordinador general d'EUiA i diputat de Catalunya en Comú. És un dels que té més trajectòria política. Representant del sector més sobiranista de l'espai, està processat per desobediència en la causa contra l'independentisme pel seu paper com a membre de la mesa presidida per Carme Forcadell. Ara es quedarà fora de l'executiva i tindrà un paper simbòlic al capdavant de la coordinadora nacional., portaveu d'En Comú Podem al Congrés. Juntament amb Josep Vendrell va rellevar Domènech quan aquest va deixar Madrid per dedicar-se al Parlament. Forma part del cercle de confiança d'Adrià Alemany. De fet, durant les negociacions va ser proposada per coliderar el partit amb l'ecosocialista Candela López per desplaçar Elisenda Alamany.: membre de la direcció de Catalunya en Comú i regidor de Terrassa. Forma part dels independents que es van sumar al projecte de la mà de Domènech i fins ara ha estat el responsable d'Organització i l'encarregat de dissenyar el desplegament territorial del partit. Com Parés, formarà part de l'executiva però no del nucli de decisió., eurodiputat d'ICV i membre de la direcció de Catalunya en Comú, en la qual consta també com a portaveu. La seva vida a Brussel·les el manté allunyat de la primera línia de la vida interna en el partit, tot i que els ecosocialistes el consideren un dels seus valors en alça. Té molt bona relació amb el líder de Podem, Pablo Iglesias.Els comuns són un espai d'esquerres i reivindiquen que neixen per disputar l'hegemonia a Convergència primer i el PDECat després, i el seu model de país que, assenyalen, té una essència "neoliberal". Nascuts a partir del 15-M i connectats amb una ciutadania que ha passat de la desafecció a l'activisme polític, el projecte va néixer amb vocació de conquerir un ampli sector de l'esquerra, tan preocupada per l'emancipació social com per la nacional, sense desfer llaços amb l'estat espanyol. Un dels grans reptes és impulsar aquests objectius creant una única identitat entre tots els participants del projecte global, una tasca gens senzilla tenint en compte que ha de combinar dos partits amb trajectòries i velles estructures amb dos de nou encuny.L'ideari de Catalunya en Comú recull que el partit aposta per una República catalana amb vocació de "compartir sobiranies" amb Espanya. Es tracta d'una formulació que es mou en l'ambigüitat per la pluralitat interna que hi ha sobre aquesta qüestió. El redactat prioritza els vincles amb l'estat espanyol sempre i quan esdevingui "plenament plurinacional", però no renuncia a la República netament catalana si aquesta circumstància no es dona.Sense especificar quina ha de ser la relació amb Espanya -en el text no apareixen els conceptes independència de Catalunya ni federalisme-, els "comuns" proposen que l’expressió d’aquesta construcció conjunta s’ha de basar en la capacitat de "compartir sobiranies" amb un Estat que asseguren que ha de ser plenament "plurinacional". En termes pràctics significa que aposten, d'entrada, per una Catalunya amb una relació federal o confederal amb una Espanya que reconegui les diferents nacions que la formen.Però el redactat, que fixa que "vol compartir sobiranies" amb una Espanya amb aquestes característiques, no exclou la defensa d'una República catalana al marge d'Espanya si no es produeix cap canvi en l'Estat perquè sigui vertaderament plurinacional. Precisament aquest redactat incomoda el sector més federalista del partit.Consideren que s'ha de resoldre amb un referèndum acordat i no avalen la via unilateral. Van participar a l'1 d'octubre, però no consideren que fos un referèndum ni que el seu resultat fos vinculant. Davant la repressió, s'han alineat amb els independentistes a l'hora de denunciar l'existència de presos polítics i reclamar-ne la llibertat, així com per denunciar la regressió en drets i llibertats.

