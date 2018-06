«És inexplicable que no tingui conseqüències»: la reacció del Govern sobre les imatges dels presos

La publicació d'imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a la presó d'Estremera han sacsejat l'escena política. El Govern també s'hi ha referit després de la reunió d'aquest dijous. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha afirmat que són unes "imatges dures i colpidores" i ha reclamat "explicacions a Institucions Penitenciàries per la vulneració dels drets" dels presos. "És inexplicable que no tingui conseqüències la vulneració d'aquests drets", ha afegit la portaveu de l'executiu.La portaveu ha carregat contra la mesura de presó preventiva aplicada per la justícia espanyola, una queixa formulada des de fa mesos per les defenses dels presos, les forces independentistes, les institucions catalanes i el sobiranisme civil. En relació a les imatges dels presos, Artadi ha puntualitzat que evidencien "el que està succeint".La gravació i difusió d'imatges d'Estremera - publicades pel diari Ara - han motivat una queixa de la defensa dels presos. El lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha enviat un breu escrit al director del centre penitenciari en el qual reclama al responsable de la instal·lació que obri una investigació per detectar quins errors de seguretat han permès l'enregistrament del vídeo. En el document al qual ha tingut accés, l'advocat considera els fets una "indeguda filtració d'imatges".

