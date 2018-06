Nous detalls del cas del linx ibèric capturat a les portes de Barcelona

L'estada del linx ibèric a l'Àrea Metropolitana de Barcelona encara la recta final. Després que aquest dimecres fos capturat en un camp de cirerers de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), darrere la Colònia Güell, ara s'ultimen els detalls del seu trasllat a un centre de Granada.Els agents rurals van preparar l'operatiu amb coordinació amb els responsables del projecte de recuperació d'aquesta espècie, que ha comprovat que l'animal està en perfecte estat de salut, gràcies principalment, a la població de conills de la zona on s'havia establert aquestes darreres setmanes.Segons han explicat aquest dijous, el linx va ser traslladat en un primer moment al Centre de Faula de Torreferrussa per treure-li les mostres que permetessin avaluar el seu estat, però ara s'està traslladant a un centre de recuperació d'espècies amenaçades de Granada on restarà en quarantena fins que la decisió final del seu alliberament, que podria ser a Andalusia o a Portugal, estigui presa.L'animal ja havia estat capturat el 5 de maig del 2016 a la finca Gibraleon (Huelva), després d'observar mancances en la seva adaptació al medi. Així, va ser traslladat al Centre de Recuperació d'Espècies Amenaçades (CREA) de Huelva perquè presentava signes de debilitat. Un cop recuperat, es va tornar a alliberar a Portugal, al Vale do Guadiana, i pocs dies després el senyal de GPS que emetia el seu collar es va perdre.Es tracta de la primera vegada que es detecta la presència d'un linx ibèric a Catalunya des de principis del segle XX. El projecte Life Iberlince, en el qual participen Portugal i Espanya (Extremadura, Castella-la Manxa, Múrcia i Andalusia) pretén recuperar la distribució històrica de l'espècie mitjançant la reintroducció. Amb els treballs de conservació desenvolupats s'ha aconseguit passar de 94 exemplars el 2002 a 589 en l'últim cens del 2017.

