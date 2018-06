Iglesias: «Sánchez ha oblidat en 24 hores qui l'ha fet president»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha carregat contra el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la seva decisió "imprudent" de formar l'executiu "més feble de la Unió Europea" i optar per un gabinet monocolor del PSOE sostingut per 84 diputats. A més, ha lamentat que hagi triat ministres "que agraden al PP i Ciutadans". "Ha trigat 24 hores en oblidar-se de qui l'ha fet president del govern. L'hem fet president nosaltres. Si es tornen a equivocar d'aliat, els ciutadans els jutjaran", ha sentenciat."Passar per Moncloa amb el govern més feble de la història d'Espanya probablement sigui un calvari per a Sánchez. La nostra tasca serà donar-li suport en la mesura que estiguin disposats a negociar amb nosaltres", ha explicat el líder de Podem en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.D'aquesta manera, Iglesias ha confirmat que Podem no garanteix en absolut el seu suport continu a Sánchez, no només per haver-los deixat fora del govern, sinó per haver format un executiu "amb gent que agrada a Ciutadans i al PP" i sense cap figura propera al partit morat. "És tota una declaració d'intencions", ha sentenciat.El secretari general de Podem s'ha mostrat especialment crític amb el nomenament del magistrat Fernando Grande-Marlaska com a ministre de Justícia. Ha afirmat que l'ha sorprès en sentit negatiu perquè "sembla més aviat un ministre del PP"."Algú que va estar a favor de condemnar a membres del 15-M, que va segrestar portades d'El Jueves, per descomptat no està en l'esperit del canvi. No sé qui ha convençut Pedro Sánchez que nomeni un ministre del PP, però ha nomenat un ministre del PP. Amb la resta, respecte, i veurem què fan ", ha assegurat.Iglesias també ha recelat de Josep Borrell, nou ministre d'Exteriors, pel paper que ha jugat en el conflicte català, participant en actes de l'organització Societat Civil Catalana al costat de càrrecs de Ciutadans i el PP, com Xavier García Albiol, i "figures de l'extrema dreta "."A cap progressista li agrada recordar la imatge de Borrell abraçant a Albiol i envoltat de figures de l'extrema dreta", ha assenyalat, tot i que ha destacat la seva "formació notable" i ha recordat que, en tot cas, la persona que Sánchez ha nomenat per "encapçalar el diàleg territorial" és Meritxell Batet -nova ministra de Política Territorial i Funció Pública-, "que té un perfil més amable" que Borrell.

