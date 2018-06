El Govern recupera alts càrrecs cessats pel 155

Anna Simó Foto: Adrià Costa

La reunió del Govern d'aquest dijous ha servit per seguir endavant amb la tanda de nomenaments habitual després de l'arrencada de l'executiu. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha optat per restituir càrrecs que van ser cessats per l'aplicació del 155, com és el cas d'Antoni Molons, nou secretari de Comunicació. Molons va estar retingut fa uns mesos per la seva presumpta implicació en el 9-N i el govern espanyol va decidir cessar-lo, però ara Torra ha optat per recuperar-lo. En l'anterior legislatura també tenia rang de secretari, però en aquest cas de Difusió.Un càrrec, per cert, que en la nova etapa del Govern dependrà de Vicepresidència i que ocuparà Miquel Martín Gamisans. Els dos dirigents, per tant, s'intercanvien les responsabilitats que tenien en l'anterior legislatura. A Presidència s'hi situa també Miquel Àngel Escobar, que era delegat del Govern a Barcelona -també cessat pel 155- i que ara assumirà la secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran.Annabel Marcos, que era directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya fins que va ser destituïda per la Moncloa després de ser acusada de transportar urnes de l'1-O, formarà part ara del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. En concret, Marcos assumirà la secretaria d'Administració i Funció Pública.Pel que fa a la possibilitat que Josep Lluís Trapero sigui restituït en el càrrec, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha deixat en mans de Miquel Buch, titular d'Interior, aquesta possibilitat.Un dels nomenaments destacats del nou executiu s'ha produït dins del departament d'Ensenyament: Anna Simó serà la presidenta del Consell Escolar de Catalunya "per delegació del conseller", Josep Bargalló, tal i com consta en la documentació facilitada als periodistes durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern.

