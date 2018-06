El Govern ha detallat aquest dijous les mesures per combatre els efectes de la intervenció de les institucions catalanes. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha avançat que un cop recuperat el control de la Generalitat des de Catalunya, el Govern es personarà contra l'acord del Senat que va validar el 155, aprovat a la cambra alta espanyola el 27 d'octubre de l'any passat. "S'havia impedit que la Generalitat es defensés", ha afirmat Artadi, que ha anunciat diferents vies d'acció per combatre les conseqüències de la intervenció.El Govern aplicarà un pla de xoc per "revertir els efectes que ha tingut el 155". Artadi ha recalcat que la Generalitat ha "recuperat" la capacitat de defensa dels "interessos" dels ciutadans de Catalunya. A banda de l'anàlisi de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional -s'estudiarà si s'han de tornar a "aprovar" al Parlament-, la portaveu ha detallat que l'executiu es personarà en els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Parlament i Podem contra l'aplicació de l'article 155, així com en els procediments contra 13 litigis competencials amb l'Estat.Artadi també ha comunicat la nova estructura del departament de Presidència, que inclou la creació del Comissionat per al Desplegament de l'Autogovern. L'organisme avaluarà l'"impacte real" de l'aplicació del 155, i pretén garantir el desplegament de l'autogovern. Tot i que s'ha validat l'estructura governamental, aquest dijous encara no s'ha concretat el nomenament.L'article 155 de la Constitució va decaure definitivament dissabte, quan els consellers van prendre possessió en un acte amb alt contingut simbòlic a Palau . La intervenció financera, en tot cas, es manté a nivells del 2015 , quan el Parlament va aprovar la declaració de ruptura amb els vots de Junts pel Sí i la CUP. Aquest és un dels acords als quals van arribar Mariano Rajoy i Pedro Sánchez quan Torra va nomenar consellers empresonats i exiliats. Amb el líder del PSOE a la Moncloa, la condició que posaran per apartar la tutel·la financera de la Generalitat serà el compliment del marc constitucional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)