Torra activa la maquinària per combatre la suspensió de lleis socials

El Govern ha recuperat la capacitat de presentar al·legacions davant del Tribunal Constitucional (TC) per combatre el fre a lleis d'alt contingut social, i aquest dijous ha decidit demanar l'aixecament de la suspensió de normes com ara la de mesures de protecció del dret a l'habitatge o bé la d'universalització de l'assistència sanitària. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en el seu debut a la sala de premsa del Palau de la Generalitat com a portaveu de l'executiu.Les al·legacions també tindran a veure amb la llei de l'Agència Catalana de Protecció Social, la llei de comerç, la de promoció de l'activitat econòmica, la del canvi climàtic i la que estipulava la creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.La recuperació de les lleis socials s'ha convertit en una de les prioritats de Torra, que ja va expressar aquesta voluntat en el discurs d'investidura i que hi va insistir ahir en la compareixença parlamentària per explicar l'estructura del Govern. Durant el temps que va estar en vigor l'article 155, onze lleis van ser recorregudes i suspeses. El TC ja va advertir aquesta setmana la Generalitat que tenia quinze dies per presentar al·legacions.L'executiu també presentarà al·legacions contra la suspensió de la llei de la Presidència, que es va aprovar al Parlament amb la voluntat d'investir Carles Puigdemont. La norma va ser ràpidament tombada pel TC per tal d'impedir que la cambra escollís el president a l'exili.El Govern s'ha reunit per primera vegada de manera ordinària en aquesta legislatura, després de la presa de possessió de dissabte i del traspàs de carteres amb els anteriors consellers. L'excepcionalitat de la legislatura va fer que alguns d'ells s'haguessin de celebrar a Estremera -és el cas de Vicepresidència, Economia i Hisenda, que ha passat de mans d'Oriol Junqueras a Pere Aragonès- o bé a l'exili, on es van desplaçar Alba Vergés, Laura Borràs i Teresa Jordà per reunir-se amb Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, tots ells cessats en virtut de l'aplicació de l'article 155.

