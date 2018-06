«Rastrejar, explorar i mirar al futur»: El Sónar celebra 25 anys reivindicant els seus valors

El Sónar celebra 25 anys. Una data rodona, digna de celebració i que normalment s'aprofita per fer repàs i per mirar enrere. Res d'això, però, és en les intencions dels directors d'aquest festival pioner, que mantenen la seva aposta de risc inicial, més que mai en un any com aquest, d'efemèride destacada: "no volem rememorar grans èxits, sinó recuperar els valors inicials del festival en el moment de la fundació: rastrejar, explorar i mirar cap al futur", tal com afirma Ricard Robles, codirector i cofundador del certamen.Tota una declaració d'intencions que parla de manera fidel de l'essència d'aquest festival creat el 1993 amb la vocació de fer la funció que el seu nom indica: "rastrejar sons" i "explorar els sons del futur". "Però no només hem buscat, sinó que també hem volgut ser l'antena que es dedica a emetre tots aquests anys de llegat, d'aventura sonora, d'experimentació en diferents formats artístics – art, tecnologia, ciència –, que es pot veure en el projecte Sonar Calling ".Motiu d'orgull i profunda admiració. Això sent l'acaldessa de la ciutat, Ada Colau, en aquests 25 anys del festival. "El Sónar participa d'un ecosistema que identifica la nostra ciutat", assegura Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. "És un esdeveniment que és molt més que un festival de música. El Sónar és un punt d'indústria, de teixit creatiu i de públic; és un aparador de les darreres tendències en múltiples camps; és una cita imprescindible del calendari cultural de la ciutat i és un ambaixador cultural" de primeríssim nivell.L'alcaldessa ha assegurat que "si la institució vol estar a l'alçada de la ciutat", aquesta ha d'estar "oberta al talent i a la capacitat d'innovació que té la pròpia ciutat". Per això, enguany el Sónar entra al pati interior de l'Ajuntament dimarts 12 de juny, on celebrarà l'arrencada de les activitats amb la instal·lació audiovisual Chiasm. Tot seguit serà el torn del Sónar+D (fins al 16 de juny), i del Sónar de Dia i Sónar de Nit (del dijous 14 al dissabte 16 de juny).El dijous 14 de juny tindrà lloc a l'Auditori de Barcelona el concert inaugural, amb L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), que interpretarà In C (en Do), una de les obres cabdals del minimalisme musical del compositor nord-americà Terry Riley. El tancament del festival correrà a càrrec d'Alva Noto&Ryuichi Sakamoto, que estrenarà el seu nou espectacle de piano, electrònica i arts visuals el diumenge 17 de juny al Teatre Grec. De fet, el Sónar 2018 serà un dels tres únics concerts a tot el món que presentaran aquest any.En total, seran 150 actuacions i 230 activitats, on destaquen caps de cartell com Gorillaz –que avançaran el seu nou i imminent àlbum–, Thom Yorke –líder de Radiohead, que també estrenarà noves cançons–, el retorn d'uns clàssics del certamen com LCD Soundsystems, o l'estrena del nou disc de Rosalía, Diplo, Richie Hawtin CLOSE, Laurent Garnier, Cornelius, Rosalía, Modeselektor, Olafur Árnalds, Kode9, Bonobo, Niño de Elche, Laurel Halo, John Talabot o Lorenzo Senni. Sense oblidar l'exposició Ni flyers, ni pòsters.25 anys d'imatges Sónar , que serà a l'Hospitalet fins al 23 de juny).Com ja es va anunciar en els darrers dies, el Sónar també se suma al protocol d'actuació contra les agressions sexuals No callem, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament i que persegueix eliminar el risc de patir agressions masclistes o sexistes en els espais d'oci nocturn. És per això que s'instal·larà un estand informatiu, es vigilaran les zones més sensibles i es formarà al personal del festival perquè pugui "socórrer i orientar en cas d'agressió".

