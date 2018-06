​Un exassessor del PP serà el cap de gabinet de Pedro Sánchez

El president del govern, Pedro Sánchez, ha nomenat com a cap de gabinet de presidència Iván Redondo. Ha estat conseller del govern autonòmic d'Extremadura i també director del gabinet de presidència en aquesta comunitat. A més, és analista polític a mitjans com Antena 3, Expansión i El Mundo, entre d'altres.És llicenciat en Humanitats i Comunicació per la Universitat de Deusto i especialitzat en informació econòmica per la Complutense de Madrid i ha treballat en diverses consultories. Nascut el 1981 a San Sebastià, ha estat també assessor de comunicació en diferents empreses i ha exercit com a professor de consultoria política i assumptes públics en diversos postgraus i màsters de la Universitat Complitense de Madrid, la Pontificia de Salamanca, la Carlos III de Madrid o la Universitat de Deusto, entre d'altres. Substitueix en el càrrec José Luís Ayllón, nomenat per Rajoy al gener després de la sortida de Jorge Moragas a la ONU.Iván Redondo és conegut pel seu paper com a assessor de Monago, però més cridanera és la seva col·laboració amb el popular Xavier García-Albiol quan el llavors candidat a l'alcaldia de Badalona va posar en marxa una polèmica campanya electoral a 2007 en què prometia "netejar" Badalona d'immigrants.

