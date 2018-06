Lleida denuncia amb cartells als balcons la situació dels temporers que dormen al carrer

Una cinquantena de balcons de la ciutat de Lleida, la majoria al centre històric, mostren pancartes per denunciar la situació dels temporers que dormen al ras a la ciutat, una iniciativa que s'emmarca la campanya "Fruita amb justícia social". "Silenci, temporers dormint al carrer" és el lema de les pancartes que es poden veure en diferents façanes de la capital del Segrià, on l'estiu passat van arribar a dormir en carrers i places més d'un centenar de persones.La campanya, impulsada per la Crida per Lleida-CUP i que compta amb el suport d'una vintena d'entitats i col·lectius, denuncia des de fa tres anys "la vulneració dels drets fonamentals de les persones que treballen al camp", amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i de reclamar a les administracions un model agrari que "recuperi la sobirania i que garanteixi el dret a la vida digna de pagesia i treballadors agraris". La reclamació al govern de la Paeria d'un alberg municipal pels temporers és una de les principals reivindicacions de "Fruita amb justícia social"-La campanya s'articula en dos eixos de denuncia i de demandes. D'una banda, al voltant de la llei d'estrangeria, la vulneració de drets de les persones temporeres, el racisme institucional i la manca d'inversions destinades a les condicions de vida dels treballadors. De l'altra, la implantació de polítiques i d'un model agroalimentari sostenible i de proximitat que torni a produir aliments i no mercaderies i que, actualment només beneficia –gràcies també a diners públics- les grans indústries agroexportadores.Fins ara, la campanya compta amb el suport d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, Tanquem els CIE, Tancada per Drets, Fotomovimento, Arrels Sant Ignasi, SOS Racisme, CGT, Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), Sindicat Manter, Càrnies en Lluita, Som lo que sembrem, Assemblea Pagesa, Coordinadora d'ONG i altres moviments solidaris de Lleida, Biblioteca Maria Rius, Papers per Tothom, Casal de Joves, Plataforma No en el nostre nom, Arran Lleida, Assemblea Llibertària i La Cuina del Comú.Així mateix, en el marc de la campanya es durà a terme aquest diumenge al vespre una taula rodona amb la participació de representants de les entitats que li donen suport per explicar a les persones temporeres els seus drets en la campanya de la fruita.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)