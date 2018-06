«Una indeguda filtració d'imatges»: l'escrit de l'advocat de Junqueras i Romeva al director d'Estremera

La gravació i difusió d'imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a la presó d'Estremera - publicades pel diari Ara - han motivat una queixa de la defensa dels presos. El lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha enviat un breu escrit al director del centre penitenciari en el qual reclama al responsable de la instal·lació que obri una investigació per detectar quins errors de seguretat han permès l' enregistrament del vídeo . En el document al qual ha tingut accés, l'advocat considera els fets una "indeguda filtració d'imatges".Van den Eynde, que va enviar l'escrit a Estremera poc abans que es fes públic el vídeo -va rebre l'avís del mitjà unes hores abans de la difusió-, argumenta que les imatges "resulten utilitzacions inconsentides de la pròpia imatge dels interns". L'advocat, que ja va mostrar a Twitter la seva contrarietat per l'existència del vídeo i la possible vulneració de drets dels presos , reclama en la carta una reposta del director de la presó en relació a la investigació dels fets. En una entrevista al programa El Món a RAC-1 , Van den Eynde ha descrit la incomoditat de les famílies per l'aparició de les imatges i ha insistit que va fer constar al diari que no li "semblava bé" la seva publicació. Laura Masvidal, parella de Joaquim Forn, ha estat més contemporitzadora que l'advocat de Junqueras i Romeva: "Les imatges no em molesten".Entre les reaccions que s'han produït en les darreres hores s'hi ha afegit la de la nova consellera de Justícia, Ester Capella. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio , Capella ha avançat que també demanarà explicacions al Ministeri de l'Interior i a les institucions penitenciàries pel vídeo publicat. Ho ha fet en la línia de l'escrit elaborat per l'advocat de Junqueras i Romeva.Les imatges aparegudes aquest dimecres reflecteixen la rutina dels presos polítics a Estremera. S'observa Junqueras impartint classes d'història i filosofia a un grup de reclusos entre els quals hi ha Romeva. Forn apareix escrivint el que serien les seves memòries, i també se'l veu a la cel·la i en espais comunitaris de la presó. En un altre moment també apareix Forn i Junqueras jugant a tennis amb dos interns més.

