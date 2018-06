12 semblances i diferències dels governs Torra i Sánchez

Una setmana que ha trastocat de dalt a baix la política a l'Estat. El Govern de Quim Torra va començar a caminar el passat dissabte. Els consellers prenien possessió com a pas definitiu per enderrocar el 155. Aquest dijous, a Madrid, els ministres de Pedro Sánchez han jurat el càrrec i han consumat el final de l'era Rajoy . S'obre ara una etapa, la dels primers passos dels flamants executius, que estarà marcada necessàriament -o, almenys, així ho han expressat els seus dos líders- per la rebaixa de la tensió en les relacions entre administracions.Dos governs i dos presidents que s'estrenen en el mateix període de temps. Què comparteixen? En què es diferencien? Hi ha punts en comú en el llistat de consellers i ministres o en la voluntat política dels nous executius?us presenta una comparativa, de 12 punts, dels governs de Torra i Sánchez.

