​Cau una xarxa que traficava, robava camions i ocupava pisos per revendre'ls

Algunes de les armes comissades. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal situada a una barriada del districte de Nou Barris de Barcelona, entre els barris de Can Peguera i Turó de la Peira, per presumpte tràfic de drogues, robatori de camions i ocupació de pisos buits que després revenien a terceres persones.Han detingut 12 persones -nou dones i tres dones-, dels quals cinc han ingressat a la presó, ha informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat.La investigació va començar fa vuit mesos i va constatar que els arrestats cometien robatoris amb força a establiments, gestionaven plantacions de marihuana, venien droga i armes, i ocupaven pisos per revendre'ls o per instal·lar noves plantacions de marihuana.El grup disposava d'especialistes que es desplaçaven de nit a la Zona Franca de Barcelona i polígons de l'àrea metropolitana per detectar camions que estiguessin carregats per robar-los la mercaderia. També en horari nocturn robaven bars i botigues, on forçaven l'entrada o estampaven cotxes per entrar, a Barcelona i municipis com Martorell o Igualada. Part dels beneficis es destinaven a instal·lar i mantenir plantacions de marihuana en pisos de Nou Barris.També s'havien especialitzat en l'ocupació il·legal d'immobles, la majoria propietat d'entitats bancàries, que oferien a terceres persones a canvi d'entre 800 i 1.200 euros, i els subministraments dels quals aconseguien de manera fraudulenta.Un dels membres del grup treballava a una empresa de manteniment de pisos que eren de titularitat bancària, i aprofitava per informar al líder del grup dels pisos que quedaven buits: feia còpies de les claus de la porta i si el domicili tenia alarma, facilitava la contrasenya.El Jutjat d'Instrucció 31 de Barcelona va autoritzar l'entrada i registre d'11 domicilis, dispositiu que per la seva complexitat i perillositat va comptar amb la participació de 200 agents dels Mossos d'Esquadra.L'operatiu policial es va saldar amb la detenció de 12 membres del grup investigat, el desmantellament de cinc plantacions de marihuana, el decomís de més de 32 quilos de marihuana amb un valor al mercat negre de 37.000 euros, petites dosis de cocaïna preparades per a la venda, un arma de foc real, diverses armes simulades, un aparell que facilitava el robatori de vehicles i multitud d'objectes sostrets en els robatoris.Als arrestats els hi imputen delictes contra la salut pública, sis robatoris amb força a establiments comercials, tres robatoris de vehicles, set robatoris de mercaderies de camions estacionats en polígons industrials, tinença d'armes de foc, conducció temerària i pertinença a organització criminal.Els detinguts, nou homes i tres dones d'entre 21 i 50 anys d'edat, van passar a la disposició del jutjat el diumenge 3 de juny: cinc d'ells van ingressar a la presó i la resta va quedar en llibertat amb càrrecs.

