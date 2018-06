Quan la nova vicepresidenta espanyola presumia de «torejar» els catalans amb el 155

Cinc dies després de guanyar la moció de censura, el president d’Espanya, Pedro Sánchez, ha revelat els noms dels seus ministres. El nou executiu ha generat alguns dubtes entre les formacions independentistes, amb alguns ministres polèmics per les seves declaracions sobre el procés català, com Màxim Huerta, que liderarà Cultura i Esports, o Josep Borrell, a l'àrea d'Exteriors. Tampoc ha agradat el nomenament del magistrat Fernando Grande-Marlaska a Interior. A aquest llistat de dubtós honor s'hi afegeix ara el nom de Carmen Calvo, la nova vicepresidenta espanyola.Serà una de les figures amb més pes en el nou executiu de Pedro Sánchez. Va ser una de les veus que va negociar amb el Partit Popular l'aplicació del 155. Precisament sobre aquesta qüestió, a finals de novembre - tal com va publicar el diari ABC - Calvo va comparar "l'art de torejar" amb la intervenció de l'autonomia catalana. Concretament, la flamant vicepresidenta i ministra de Presidència assegurava que, amb la negociació sobre el famós article de la Constitució espanyola, va sentir "tots els paràmetres del toreig".Calvo és doctora en Dret Constitucional. Ara serà titular de Vicepresidència i de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. És un producte del PSOE andalús, i va ser consellera de Cultura, abans de ser cridada a Madrid per Rodríguez Zapatero com a ministra de Cultura. Li va tocar gestionar el retorn d'una part dels fons saquejats de Salamanca. En les batalles internes del socialisme, va apostar per Sánchez enfront Susana Díaz, el que, procedent d'Andalusia, ha estat un bon passaport per fer-se un lloc en el sanedrí sanchista. Anteriorment, havia donat suport a Carme Chacon enfront Pérez Rubalcaba. És una gran defensora de la fiesta nacional.

