Dolors Sabater acusa el PSC d'haver caigut en una trampa d'Albiol amb la moció de censura

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha titllat de "moció trampa" la moció de censura presentada per PSC, PP i Ciutadans i que es debatrà el 20 de juny proper. Sabater ha assegurat que el PSC "ha caigut en la trampa d'Albiol" i ha acusat el dirigent popular d'actuar amb "una gran irresponsabilitat". L'alcaldessa ha recordat els escàndols que han esquitxat el PP, "el partit més corrupte d'Europa". Referint-se al líder del PP, ha afirmat que "ha tingut el cinisme de validar la moció dient alhora amb cinisme que no es pot governar amb 3 regidors", que són els que té el PSC. Segons l'alcaldessa, l'únic motiu d'Albiol per esperonar la moció és començar a fer campanya de cara a les municipals del 2019. "Prou jugar amb Badalona i fer el ridícul", ha asseverat l'alcaldessa.Sabater ha fet una defensa aferrissada de la gestió del govern d'esquerres que ella encapçala com a cap de Guanyem Badalona. Ha afirmat que estan preparats per fer un traspàs ordenat, però que volen saber "a qui farem el traspàs", en al·lusió a la possible majoria alternativa que dona suport a la moció i que ha estat avalada per 14 regidors (PSC, PP i Ciutadans). "Necessitem saber quin és el seu programa", ha recordat, "més enllà de retirar una pancarta de la façana".Sabater ha considerat que des del moment que s'ha presentat la moció, aquesta s'ha de votar i ja no es pot retirar. També ha explicat que legalment ella no pot dimitir des del moment que s'ha presentat la moció. Altra cosa és que acabi no prosperant. L'alcaldessa ha assegurat que jugar amb una possible dimissió seva suposa "un desconeixement absolut" del funcionament de les mocions de censura municipals. Sabater ha explicat que si ella dimitís, s'obriria un període en què caldria trobar una nova majoria en deu dies. En cas contrari, seria el cap de la llista més votada, Albiol, qui accediria a l'alcaldia.L'alcaldessa ha comparegut acompanyada dels dirigents de les forces polítiques que, a banda de Guanyem Badalona, li fan costat, ERC i ICV-EUiA. Sabater ha recordat que el PP va votar en contra fa un mes "dels pressupostos més socials" que ha tingut la ciutat. Ha assenyalat que si la moció prospera, el nou equip es trobarà amb uns comptes pendents d'aprovar. Serà el 20 de juny quan el ple del consistori votarà la moció de censura contra Sabater, després que catorze regidors l'hagin avalat amb la seva signatura. Es tracta de la suma que formen el PSC, Partit Popular i Ciutadans al ple de Badalona. La presentació de la moció ha obert una crisi sense precedents a la política badalonina. En les darreres hores, tant ERC com ICV.EUia, aliats de l'alcaldessa, han explicat els intents "a la desesperada" del PSC per intentar formar una nova majoria sense Sabater. Tot indica que els intents del PSC de preservar una majoria d'esquerres al govern, però sense Sabater, tenen poc recorregut.La posició del PSC és extremadament complicada. Necessita el suport de PP i Cs per tirar edavant la moció, pe`ro això implica escenificar una aliança amb els populars, i a més fer-ho amb Xavier García Albiol, que lidera el grup del PP i a qui tantes vegades han criticat per mantenir posicions reaccionàries i xenòfobes en temes com la immigració.Les maniobres del PSC han acabat irritant el PP, que ahir ja va amenaçar de deixar de donar suport a la moció. Albiol ha acusat els socialistes de "maltractar" el Partit Popular per voler imposar vetos, com va expressar Miquel Iceta en relació al mateix Albiol. El president del PP català, que és regidor a Badalona, ja ha dit que tot i que triomfés la moció, el se partit estaria en l'oposició.

