Així de contenta es mostra Ana Rosa Quintana per l'elecció del nou (i polèmic) ministre de Cultura

Todos estamos emocionados con el nombramiento de nuestro compañero @maximhuerta . Será un Ministro conciliador, sensato y con sensibilidad. Orgullo!! — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 6 de juny de 2018

El govern de Pedro Sánchez - Vicepresidenta i ministra de Presidència, Relació amb les Corts i Igualtat: Carmen Calvo

- Ministra d'Economia: Nadia Calviño

- Ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació: Josep Borrell

- Ministra de Defensa: Margarita Robles

- Ministre d'Interior: Fernando Grande-Marlaska

- Ministre de Foment: José Luis Ábalos

- Ministra de Política Territorial i Funció Pública: Meritxell Batet

- Ministra d'Hisenda: María Jesús Montero

- Ministra de Justícia: Dolores Delgado

- Ministra de Transició Energètica: Teresa Ribera

- Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social: Carmen Montón

- Ministre de Ciència: Pedro Duque

- Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social: Magdalena Valerio

- Ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del govern: Isabel Celaá

- Ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Luis Planas

- Ministra d'Indústria i Turisme: Reyes Maroto

- Ministre de Cultura i Esports: Màxim Huerta

Cinc dies després de guanyar la moció de censura, el president d’Espanya, Pedro Sánchez, ha revelat els noms dels seus ministres. El nou executiu ha generat alguns dubtes entre les formacions independentistes, amb alguns ministres polèmics per les seves declaracions sobre el procés català, com Màxim Huerta, que liderarà Cultura i Esports, o Josep Borrell, a l'àrea d'Exteriors. Tampoc ha agradat el nomenament del magistrat Fernando Grande-Marlaska a Interior.Les reaccions han estat de tot tipus: des de les més contundents - com la del president a l'exili Carles Puigdemont - o aquelles que mostren "orgull i satisfacció" pel nomenament del nou referent de l'àmbit cultural i esportiu a l'Estat. Máxim Huerta va copresentar El Programa de Ana Rosa a Telecinco. La presentadora ha volgut felicitar-lo a través de Twitter i ha assegurat que serà un ministre "conciliador, sensat i amb sensibilitat".El nomenament de Máxim Huerta també ha generat força polèmica per piulades antigues del nou ministre, algunes d'elles carregant contra l'independentisme. La xarxa ha fet treball d'hemeroteca i n'ha recuperat un ampli llistat que ha enervat molts usuaris

