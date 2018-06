Puigdemont reacciona amb irritació al nou govern de Sánchez

Han de donar moltes explicacions, i ràpides. No van enlloc, amb ministres així. Quina vergonya! https://t.co/bJzacxlw29 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 6 de juny de 2018

Pedro Sánchez nos ha dejado descolocados a todos al poner a un magistrado de la línea dura al frente de Interior. Los mandos de la Policía y de la Guardia Civil lo aplauden, pero su trayectoria indica que las cloacas no se limpiarán. Otra vez https://t.co/hhlPfHYlOu — Carlos Enrique Bayo (@tableroglobal) 6 de juny de 2018

El govern de Pedro Sánchez - Vicepresidenta i ministra de Presidència, Relació amb les Corts i Igualtat: Carmen Calvo

- Ministra d'Economia: Nadia Calviño

- Ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació: Josep Borrell

- Ministra de Defensa: Margarita Robles

- Ministre d'Interior: Fernando Grande-Marlaska

- Ministre de Foment: José Luis Ábalos

- Ministra de Política Territorial i Funció Pública: Meritxell Batet

- Ministra d'Hisenda: María Jesús Montero

- Ministra de Justícia: Dolores Delgado

- Ministra de Transició Energètica: Teresa Ribera

- Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social: Carmen Montón

- Ministre de Ciència: Pedro Duque

- Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social: Magdalena Valerio

- Ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del govern: Isabel Celaá

- Ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Luis Planas

- Ministra d'Indústria i Turisme: Reyes Maroto

- Ministre de Cultura i Esports: Màxim Huerta

Cinc dies després de guanyar la moció de censura, el president d’Espanya, Pedro Sánchez, ha revelat els noms dels seus ministres. La primera evidència és l’empremta del 8-M: 11 de les 17 carteres de l’executiu estan en mans de dones. El president socialista ha posat especial èmfasi en aquesta tria a l’hora de confeccionar el seu govern, que ha reivindicat que té un segell "progressista, modernitzador i europeista".El nou executiu ha generat alguns dubtes entre les formacions independentistes, amb alguns ministres polèmics per les seves declaracions sobre el procés català, com Màxim Huerta, que liderarà Cultura i Esports, o Josep Borrell, a l'àrea d'Exteriors. Tampoc ha agradat el nomenament del magistrat Fernando Grande-Marlaska a Interior.Les reaccions a les files sobiranistes no s'han fet esperar. Una de les més contundents, la que ha fet Carles Puigdemont aquesta nit. El president ha aprofitat un tuit de Xavier Sala-i-Martin, on demana explicacions a Miquel Iceta, molt crític amb l'hemeroteca digital de Quim Torra, sobre els antics tuits del ministre de Cultura. Puigdemont ho acompanya amb el text: "Han de donar moltes explicacions, i ràpides. No van enlloc, amb ministres així. Quina vergonya!"Més tard, Puigdemont ha repiulat un altre tuit, aquest sobre el ministre d'Interior:

