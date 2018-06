Arxiven la causa penal contra la residència d'Agramunt per la mort de quatre àvies

L'Audiència de Lleida ha arxivat la causa penal contra els responsables de la residència d'Agramunt (l'Urgell), on la matinada del 3 de novembre de 2015 van morir ofegades quatre àvies a causa d'una riuada del Sió. Les famílies de les víctimes acusaven d'homicidi per imprudència greu per omissió voluntària de mesures de seguretat a cinc responsables de la residència per no haver situat els usuaris a les plantes superiors ni haver format el personal sanitari en cas d'inundació; als dos alcaldes d'Agramunt que van concedir la llicència tot i saber que es construïa en una zona innudable; al responsable dels bombers de Lleida i al cap de guàrdia de la regió d'emergències de Lleida per la falta de previsió davant el desbordament del Sió i a tres càrrecs de la CHE i l'ACA per haver permès la construcció de la residència a 50 metres del cabal del riu.L'Audiència de Lleida conclou, però, com ja es va pronunciar el jutjat de Balaguer, que tots els permisos estaven en regla i que no es podia preveure que es produís una riuada tan "sobtada" i "violenta".L'Audiència de Lleida ha desestimat el recurs interposat per les famílies de les àvies contra la resolució del jutjat d'Instrucció 1 de Balaguer del 13 de novembre de 2017 i també del 6 de març de 2018, en què descartava cap tipus de responsabilitat penal per aquests fets. La sala conclou que no hi ha indicis "racionals" de criminalitat ja que no existeix "cap comportament penal causant del desenllaç irreparable" i tampoc existeix una "clara relació de causalitat directa" entre la conducta de cap dels denunciats amb el resultat final.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)