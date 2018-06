De cuando @albertopradilla puso contra las cuerdas Grande-Marlaska, próximo ministro del Interior. pic.twitter.com/9bJdmVqWlq — Tristan Meyer H (@Tristan_MeyerH) 6 de juny de 2018

El nou ministre de l'Interior, el jutge Fernando Grande-Marlaska, va ser posat contra les cordes per casos de tortura al seu tribunal. Segons recull un vídeo del programa Por Fin, Viernes de la televisió basca EiTB, el magistrat va esquivar la seva responsabilitat per les tortures a un pres l'any 2011.Grande-Marlaska es justifica com pot i el periodista Alberto Pradilla aporta dades, tant d'Aministia Internacional, com el Comité de Prevenció de la Tortura (CPT) i fins i tot, cita el periodista, altres companys magistrats.

