Les primeres decisions del Govern: impugnar el 155, lleis socials i més nomenaments

La primera reunió ordinària del consell executiu que presideix Quim Torra tindrà tres eixos principals: impugnació de l'article 155 de la Constitució, al·legacions contra la suspensió de les lleis socials que van ser recorregudes pel govern espanyol mentre era vigent la intervenció de l'autonomia, i cascada de nomenaments per anar completant totes les estructures de l'executiu. La cita arrenca aquest dijous a les 9.30, mitja hora abans del que era habitual en l'anterior legislatura, quan acabi serà Elsa Artadi, la nova consellera de la Presidència i portaveu, qui presenti públicament els acords als quals s'arribi.La intervenció de l'autonomia es va aixecar dissabte després que els consellers prenguessin possessió del càrrec en un acte d'alt contingut simbòlic a Palau , però els seus efectes concrets encara són palpables dins l'administració. Torra té previst nomenar un comissionat que avaluï els danys del 155, però les fonts consultades perindiquen que encara no es nomenarà aquest dijous. Sí que es poden perfilar bona part dels segons nivells de cada departament. Es tracta, per exemple, de la conselleria de l'Interior, en la qual Miquel Buch ja ha procedit a un reordenament Pel que fa a les lleis socials, Torra ja ha anunciat aquest dimecres des del Parlament que es presentaran al·legacions. Una de les estratègies que es poden seguir en aquesta legislatura és la de tornar a aprovar lleis amb contingut molt similar a les que ja han estat suspeses al Tribunal Constitucional (TC) i confiar que el nou govern espanyol, en mans de Pedro Sánchez i del PSOE, no les recorri. Aquestes normes formen part de la primera oferta que Sánchez va fer a Torra durant la moció de censura.Una de les decisions que van sortir de la primera reunió del Govern -extraordinària, celebrada després de la presa de possessió- va ser el nomenament dels secretaris generals de cada departament. Només en repeteixen un terç : Cultura, Agricultura, Territori i Treball, Afers Socials i Famílies. En places sensibles, com ara Presidència, s'han produït relleus, mentre que a Empresa s'hi ha incorporat Marta Felip, alcaldessa de Figueres i un dels noms del municipalisme més rellevants del PDECat.La cita també va servir per tornar a crear les oficines del president i del vicepresident, que van ser fulminades amb el 155. Al capdavant de la primera s'hi situarà Josep Rius, que ja feia la mateixa funció amb Carles Puigdemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)