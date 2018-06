«Els periodistes, o ens adaptem o morirem»

“El passat mes d’octubre a McDonald’s se li va acabar la salsa Szechuan. Es va generar un gran enrenou, i la multinacional va entendre que no ho podien explicar de forma tradicional, per la qual cosa van crear una història. La van titular La salsa, és un podcast amb tres capítols i els va ajudar a recuperar la credibilitat”. Amb aquesta anècdota explicada pel director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, Josep Maria Martí, s’ha iniciat el programa Podcast IN/OUT Nous territoris de l’àudio digital, una de les principals novetats del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya que ha començat aquest dimecres a Granollers.Els podcasts són uns dels fenòmens que s’analitzen en aquesta nova edició del MAC. Precisament Martí ha destacat que “els experts diuen que la gent creu més el que escolta que el que veu. S’estima més que li expliquin una historia que pugui imaginar que una altra en què li donin tot mastegat amb la imatge”. I ha ofert dades per l’optimisme del sector: “Gairebé la meitat dels internautes consumeixen àudio digital, i Apple ha passat en 12 anys d’oferir 3.000 podcasts a 550.000. L’àudio salvarà la ràdio. És el retorn a l’origen. Per crear contingut no cal una emissora convencional”, ha afegit.Per la seva banda, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha recordat que l’any 1981 es va crear l’emissora municipal a la ciutat i ha destacat que “els nous temps porten nova ràdio. Gent que ho escolta amb transistor, però molts altres que directament seleccionen els programes que millor l’acompanyen”.Tot seguit s’ha celebrat la taula rodona Podcast: com els nous formats afecten els programes broadcast. Ha fet la primera intervenció el director d’ El Món a RAC1 , Jordi Basté, que ha recordat com, en un viatge per les carreteres de Los Angeles, va poder escoltar per la ràdio un partit del Barça: “És una nova forma d’escoltar el mitjà”, ha destacat. Tot i això, també ha explicat que, tot i que aquesta nova forma de consumir va en augment, “escoltar la ràdio en un transistor segueix sent majoritari”. I ha fet una advertència: “Encara estem a les beceroles i tot just comencem a interpretar com ha de ser la ràdio escoltada del segle XXI. Ens ve un món nou. Els periodistes, o ens adaptem o morirem”.Aquest fil l’ha continuat el director de Catalunya migdia de Catalunya Ràdio, Òscar Fernández, que s’ha preguntat en veu alta “si no sobrerepresentem el 8% de mitjana d’oients que escolten la ràdio d’aquesta manera. Ens estem oblidant dels que ho fan de forma tradicional?”. En aquest sentit, el director d’ El matí i la mare que el va parir , de Ràdio Flaixbac, Carles Pérez, ha ironitzat també en aquest aspecte: “A vegades em diuen que la gent està dient coses a les xarxes socials, quan només són dos comentaris a Facebook”.Basté, tot i que ha reconegut desconèixer quin camí agafarà aquest nou consum radiofònic, s’ha aventurat a preveure cap on es pot tendir: “Crec que es pot estar anant cap a una mena de Netflix de ràdio. Que es creiï una espècie de playlist amb els teus hàbits de consum i que la màquina et sàpiga reproduir les novetats que més t’interessen i que ho faci quan vas en cotxe, que és el moment en què a RAC1 ens escolten més”.Fernández i Pérez han coincidit en voler delimitar bé el que és podcast i el que és ràdio a la carta. I també han explicat que ja ofereixen a través del podcast un programa sencer o píndoles més atemporals que es puguin escoltar en qualsevol moment. En aquest sentit, han reconegut que la nova realitat ha canviat, sobretot, la manera de produir un programa radiofònic, l’abans i el després de l’emissió, per escollir quin contingut concret s’acaba oferint a aquest tipus d’oient. “Quan fas una reunió de programes també planifiques com s’oferiran els continguts digitals, graves i edites contingut previ a una entrevista, etcètera”, ha explicat Pérez.Basté també ha posat sobre la taula la possibilitat de crear podcasts en forma de contingut exclusiu per Internet de casos importants, un fenomen que ja es produeix als Estats Units, per exemple, fent “sèries en què periodistes expliquen una investigació d’un assassinat”.Pérez també ha defensat que el cas d’una ràdio musical és diferent al d’una ràdio generalista i que ells han d’afrontar un canvi de consum musical amb fenòmens com Spotify o Youtube: “Treballem per reinventar-nos. La gent valora que algú li digui quins són els èxits i que li facin les playlists”.Tot i que en un principi estava anunciada la seva presència, La directora d’El matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, ha estat baixa d’última hora.

