Mercè Conesa s'acomiada de Sant Cugat: «La bona política es fa des dels valors i el diàleg»

Mercè Conesa i la seva successora, Carmela Fortuny Foto: A.M.

Mercè Conesa deixarà el càrrec com alcaldessa de Sant Cugat aquest dijous 7 de juny en un ple extraordinari, després de vuit anys al capdavant de la ciutat vallesana. Si no hi ha canvis, el relleu l'agafarà la tinent d'alcalde de Presidència i Promoció de la Ciutat, Carmela Fortuny, també de la formació PDECat. Fortuny va entrar en política l'any 2007 de la mà de Lluís Recoder quan va ser tinent d’alcalde de Serveis a la Ciutadania. Més tard va ser la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.En una roda de premsa, aquest dimecres a la tarda, amb tot l'equip de govern local, Conesa ha fet un balanç positiu dels gairebé dos mandats que ha liderat. Conesa ha puntualitzat que ha arribat el moment de donar el relleu a l'alcaldia i ha recordat que no tenia intenció d'encapçalar la llista del PDECat a Sant Cugat perquè es va comprometre a un màxim de dos mandats.Conesa ha assegurat que "no ha estat una decisió fàcil" però que ha arribat el moment de deixar més de vint anys de servei als santcugatencs per fer un pas al servei del país al capdavant del Port de Barcelona , com ja avançava fa uns diesL'alcaldessa sortint ha posat èmfasi en el fet que "la bona política es fa des dels valors i el diàleg". Per la seva banda, Fortuny, a l'espera que el plenari municipal voti la seva elecció i esdevingui la nova alcaldessa de la ciutat ha volgut agrair la feina, el lideratge i llegat de Conesa.Mercè Conesa ha estat alcaldessa des del 2010, quan va agafar el relleu de Lluís Recoder, ha expressat que tanca una etapa "molt convençuda d'haver fet molta feina ben feta" al capdavant de Sant Cugat. En concret ha recordat la triple estratègia que va posar en marxa el primer mandat, on es posava especial èmfasi a la qüestió econòmica, social i ambiental en un moment de crisi econòmica.Algunes de les dades amb les quals Conesa ha tret pit dels seus dos mandats han estat les relacionades amb l'atur. L'any 2011 Sant Cugat registrava una taxa de l'11,67% mentre que els primers mesos del 2018, la taxa se situa al 6.54%. També pel que fa al nombre d'empreses han passat de 2.300 a 3.575. Un increment que també s'ha vist repercutit amb el nombre de llocs de treball que han passat dels 48.000 als 63.000.La planificació i la transversalitat dels equips han estat per Conesa la clau de l'èxit del "bon funcionament de l'Ajuntament" en aquests anys i ha assegurat que marxa tranquil·la amb l'equip de govern actual.

