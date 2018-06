Un greu perill per a la salut detectat en gambes, llagostins i musclos

Les gambes, els llagostins i els musclos han sigut analitzats per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i podrien ser greument perjudicials per a la salut. L'entitat alerta que s'han trobat grans quantitats de microplàstics en aquests aliments marins "provinents del medi ambient i no de l'envàs".



En total han estat analitzats 102 aliments, 69 dels quals s'han trobat microplàstics o microfibres d'aquest derivat del petroli. Representa un 68% de tots els productes analitzats, entre ells la sal, els mol·luscos i els crustacis. "La presència de plàstics al mar no és només un problema ambiental, sinó que afecta ja a activitats econòmiques com el turisme o la pesca", assegura l'OCU.

Segons recorda l'organització en un comunicat, els mol·luscs s'han de depurar abans de consumir. L'organització alerta de les greus conseqüències que pot tenir per a la salut pública la presència de tots aquests microplàstics. Recomanen comprar més a granel o fer servir bosses reutilitzables.

