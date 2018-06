​Desarticulen dos pisos de distribució de droga a la Barceloneta

Desmantellats cinc punts de venda de drogues al #Raval i la #Barceloneta, amb sis detinguts pic.twitter.com/VZ5Vy1jmFM — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 6 de juny de 2018

La Guàrdia Urbana de Barcelona conjuntament amb els Mossos d'Esquadra han efectuat un operatiu policial que s'ha saldat amb la desarticulació de dos habitatges que es dedicaven a la distribució de droga, però no a la venda. En certa manera, els domicilis actuaven com a magatzems que rebien les substàncies i, segons la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, es creu que la droga es venia sobretot als voltants dels locals d'oci nocturn que hi ha a la zona.Pin, a més, ha detallat que ja s'han fet cinc operatius "en els últims mesos" a la Barceloneta. A banda del registre en aquests dos pisos, també s'ha produït entrades a tres pisos del carrer Sant Climent del Raval com a resultat "d'una investigació conjunta entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra".En el desmantellament dels tres narcopisos s'ha detingut quatre persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en l'àmbit de tràfic contra substàncies estupefaents. En un dels pisos, també s'ha localitzat una menor d'edat que ha passat a mans de la fiscalia de menors. En el registre s'ha decomissat cocaïna i heroïna preparada en petites dosis per a ser venudes.D'altra banda, en l'operatiu a la Barceloneta, s'han detingut dues persones i n'investiguen a cinc més també per a un presumpte delicte contra la salut pública. Aquesta actuació a la Barceloneta respon a les queixes dels veïns que van començar l'any passat quan demanaven al govern local que actués davant l'augment de venda de droga en locals d'oci nocturn de la Barceloneta.De tota manera, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, descarta que el fenomen dels narcopisos es pugui traslladar a aquesta zona de la ciutat, ja que "un dels elements claus perquè hi hagi aquesta problemàtica" és tenir un gran nombre de pisos buits, cosa que no passa a la Barceloneta.Des de l'inici del fenomen dels narcopisos al Raval, el juliol de 2017, ja s'han realitzat fins a 83 entrades en pisos per desallotjar els ocupes que decideixen instal·lar aquests punts il·legals de venda i consum de drogues. D'aquestes 83 entrades, 37 s'han fet des d'aquest 2018. De fet, Pin ha garantit que la justícia "s'està mostrant més sensible i permet les entrades [als domicilis] amb proves però sense dilatar-se tant com fins ara".A més, amb l'aplicació d'un pla de xoc al Raval aprovat el març del 2017 s'han permès 2.536 identificacions i investigar a 226 persones, que 34 d'aquestes investigacions han acabat en detenció. A més, s'han produït 128 decomisos de droga i també s'han retirat 19 armes blanques. Es preveu que a partir d'aquest estiu aquestes xifres encara augmentin més gràcies a l'ampliació del pla de xoc que es va acordar entre el govern municipal i el Grup Demòcrata en l'últim plenari.

