Toni Albà esclata davant la persecució policial

El jutjat d'instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú ha enviat a judici Toni Albà per diverses piulades sobre jutges, fiscals i cossos policials espanyols. En declaracions a l’ACN, Albà ha afirmat que la justícia "està atacant la llibertat d’expressió de tothom", fet que considera “intolerable”. En aquest sentit, l’actor ha insistit que els tuits que han desencadenat la causa judicial són "una absurditat molt bèstia"L'humorista s'enfronta a delictes d'injúries agreujades per, concretament, sis publicacions que feien referència a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instrueix la causa contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero i altres membres del cos policial, els magistrats del TC i el difunt fiscal general de l'Estat José Manuel Maza.Els delictes pels quals se'l jutjarà poden comportar penes de multa de fins a 14 mesos. L'humorista, en la seva darrera declaració als jutjats, va defensar que els comentaris s'emmarcaven en la comèdia. El jutge, però, considera que les publicacions tenen "prou potència ofensiva" per "atemptar" contra "l'honor i el crèdit" de les persones i institucions "ofeses".En aquestes piulades, Albà titllava els cossos de seguretat de l'Estat de "banda de terrorisme"; la Guàrdia Civil de "feixistes uniformats"; i les administracions de justícia de "terroristes protegits per terroristes".​En un inici, Albà va afirmar a diversos mitjans que desconeixia els motius de la investigació però que a l'informe de la policia espanyola hi havia fotografies d'ell vestit de rei Felip V, un dels personatges que imita. "Poca feina deuen tenir si es dediquen a perseguir pallassos", va afirmar.Ara, el jutge dona trasllat a les parts per tal que presentin els seus escrits d'acusació.

