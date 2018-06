​Una nit per auscultar els sensesostre

Un total de 350 voluntaris localitzen 830 sensesostre, dels quals 322 responen l'enquesta de l'entitat

Un grup de voluntaris que han pentinat el Raval. Foto: Albert Alcaide

L'entitat reclama a Torra que "no quedi cap persona que dorm al carrer" exclosa de la renda garantida de ciutadania

És dimecres a la matinada en una de les places del Raval de Barcelona. Algunes persones la creuen sense pressa per tornar cap a casa. Caminen despistades i segurament sense parar esment al fet que aquell indret no està desert malgrat l'aparent quietud. S'hi concentren una dotzena de sensesostre que hi pernocten. Alguns estan dormint a recés, altres ho fan al bell mig de la plaça. N'hi ha que han aconseguit cartons que els faciliten el descans. L'únic senyal de vida prové d'un lateral, on hi ha dos nois joves descalços repenjats sobre un matalàs. Malgrat que són les 2.00 hores de la matinada, mengen amb ganes.Són dos germans i no en revelem el nom per preservar-ne la intimitat. Asseguren que un té 20 anys i l'altre, 21, però per les cares semblaria que no fa ni quatre dies que eren uns nens que jugaven despreocupats. Expliquen que van arribar a la capital catalana fa un any des de Romania. El pare va morir i de la mare no en saben res. Van venir amb expectatives. "Volíem fer diners, tenir feina, casa i cotxe", relata un d'ells, però la vida els ha dut cap a un altre camí per ara. "Hem vingut per això i som drogoaddictes", confessa. El Raval està en el focus mediàtic des de fa mesos per la proliferació dels narcopisos , els immobles ocupats per al narcotràfic, i no resulta difícil palpar els efectes de la droga també al carrer.Fa tres setmanes que es va realitzar un recompte de sensesostre per part de la xarxa d'atenció a persones sense llar (XAPSLL), on hi ha l'Ajuntament i les entitats, i se'n van comptabilitzar 956 al carrer i 2.099 en equipaments . Per a la Fundació Arrels, una entitat abocada a atendre els sensesostre , quedar-se només amb aquestes dades és insuficient, i ha organitzat per tercer any consecutiu el cens dels barcelonins que pernocten al carrer. La diferència és que no es limita només a comptar-los, sinó que interactua amb ells per entrevistar-los i tenir una radiografia exhaustiva de com són i quines necessitats tenen. Volen saber des de si pateixen agressions a si estan malalts o si disposen de targeta sanitària.La passada matinada Arrels ha dividit la ciutat en zones on petits grups de voluntaris que han pentinat els carrers per escoltar les persones que dormen al carrer. Pot arribar a ser una tasca difícil, perquè s'ha fet ben entrada la nit, quan moltes dormien, i no tothom està disposat a explicar-se. L'entitat defensa que fer-ho de matinada és la manera d'assegurar-se que vertaderament són sensesostre. Als que accepten, se'ls ofereix una petita recompensa de 5 euros per les molèsties causades, però tot i això cal convèncer-los. Acostar-se als dos germans romanesos de la plaça del Raval no ha estat una tasca fàcil.La taula sobre la que mengen els dos nois és una caixa de maduixes buida posada al revés. A sobre, un pot de paté, un altre que sembla melmelada i una barra de pa. Un primer intent de parlar amb ells resulta fallit, i cal la intervenció de l'Elena, una voluntària. Ella va venir de Romania fa 13 anys empesa per la crisi, perquè el pare va haver de tancar l'empresa, i ja porta més de la meitat de la seva vida a Barcelona. Parlar-los en romanès facilita que acabin explicant-se, un en aquesta llengua i l'altre en castellà, així que part del relat que aquí es reprodueix és a partir del que li han transmès a l'Elena.Els dos relaten que són usuaris de la sala Baluard, on es fa un tractament integral de les drogoaddiccions. Van a dutxar-se i a recollir-hi xeringues per injectar-se la droga. També els dos admeten que són addictes. "Prenc droga", etziba sense matisos un d'ells. Encara que acudeixin a la sala Baluard, un revela que creu que té hepatitis C i que ha estat ingressat diverses vegades, però no pren la medicació perquè no té recursos. Considera que el farien fora d'un pis per deixar el carrer precisament per la seva addicció, però assegura que estaria disposat a començar un programa de desintoxicació si entrés a viure en un pis.No aclareixen de què viuen. Un d'ells indica que a vegades col·labora com a mosso d'un mercat, però res formal. Al final, un exhibeix la compensació dels 5 euros. "Per a cafè amb llet", celebra. L'Elena està convençuda que per als dos joves els ha estat més fàcil obrir-se perquè els ha parlat en romanès. Per a la jove és simplement donar un cop de mà a gent que, com ella quan era adolescent, s'han vist en dificultats. "Jo els veig a ells i a tothom com a compatriotes", subratlla. La seva presència també ajuda a entrevistar un tercer sensesostre també en romanès. El seu grup de voluntaris en detecta una dotzena més, però cap altre accedeix a ser entrevistat, així que la tasca amb la resta se centra a observar.Segons Arrels, la passada matinada es van localitzar amb el cens 830 persones dormint al carrer, de les quals 322 van respondre l'enquesta. Caldrà esperar a la setmana vinent perquè la fundació faci el buidatge de les dades i explicar els primers resultats. En la recollida d'informació van participar 350 voluntaris d'un perfil molt dispar. L'Elena estudia filosofia i treballa a la UB. En Santi, de 43 anys, és director de restaurant. La Blanca, de 26, és tècnica d'igualtat a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). La Berta, de la mateixa edat, treballa al CCCB. Els uneix les ganes d'ajudar i molts ja participen en tasques de voluntariat, i han estat sota la coordinació d'en Bob, un treballador de carrer de l'entitat.Aquest grup pentina la plaça del Raval on hi ha els dos germans romanesos, i adverteix que ningú té garantit que no acabi al carrer. "Qualsevol dia ens pot passar a nosaltres", adverteix en Santi, que havia fet de voluntari d'Arrels i ara ho és del Casal d'Infants del Raval. A la Blanca també li agradaria, però s'exigeix un compromís horari que li seria difícil complir. Almenys ha pogut acudir una nit al cens, que forma part d'una campanya europea per posar fi al fenomen de les persones sense llar als carrers . Amb l'anàlisi de les dades s'obtindrà l'avaluació del grau de vulnerabilitat de cada sensesostre.El director d'Arrels, Ferran Busquets, segueix marcant distàncies amb la gestió que fa el govern d'Ada Colau de l'àmbit social . Per a ell, l'Ajuntament "no dona a l'abast", i es mostra crític amb la voluntat municipal de prestar directament els serveis i del rol que atorga a les entitats. "Estem lluny de fer-ho bé", insisteix. Com el consistori, admet que molts sensesostre acaben a Barcelona perquè els deriven d'altres municipis o, simplement, perquè la gran ciutat és atractiva per buscar-hi feina, però creu que no són motius on escudar-se. "No ens podem quedar amb excuses", remarca, i posa en dubte l'estratègia remunicipalitzadora.Tirar-la endavant és una demanda que les darreres setmanes ha reiterat Lagarder, un activista que pressiona per millorar l'atenció als sensesostre , i que ha participat en les darreres acampades de protesta. "Remunicipalitzar perquè els treballadors estiguin millor em sembla un error", sosté Busquets, i reivindica que a Arrels paguen sous més elevats del que estableix el conveni i que, en tot cas, la gestió pública està justificada si és per millorar-la. Defensa que a entitats com Arrels són més àgils i ho exemplifica amb el fet que l'Ajuntament destinarà ara 11 milions d'euros per rehabilitar albergs i Arrels amb 1,5 milions anuals evita que cada nit dormin 200 persones al carrer.Busquets també té diverses demandes per al nou Govern de Quim Torra. Li reclama que "no quedi cap persona que dorm al carrer exclosa" de la renda garantida de ciutadania, que ha quedat encallada amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català. L'altra petició és que l'estratègia catalana de persones sense llar "es faci, i es faci bé". Això significa que el recompte es realitzi en tots els municipis, que tinguin clar què poden fer per evitar tenir veïns sense llar i que els atenguin. "Hi ha municipis que tenen cinc persones dormint al carrer i és un moment solucionar-ho", conclou.

