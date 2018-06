ICV-EUiA i ERC expliquen intents «a la desesperada» del PSC per reeditar un tripartit sense Sabater

ICV-EUiA i ERC han explicat aquest dimecres els oferiments "reiterats" del PSC per formar un govern d'esquerres que no tingués en compte l'actual alcaldessa de Guanyem, Dolors Sabater, una combinació aritmèticament impossible que ecosocialistes i republicans han assegurat que es fa "a la desesperada" però que no és "ni raonable ni realista".Aquestes negociacions han molestat el PP, que ara es planteja no votar la moció de censura el dia del ple i ecosocialistes i republicans demanen als socialistes que s'ho replantegin. Un pacte d'esquerres, recorden, implica forçosament que hi siguin els quatre partits -Guanyem, ERC, PSC i ICV-EUiA- per poder sumar majoria. A més, des de les files d'ICV-EUiA i ERC reiteren que no pensen demanar la dimissió de ningú i reivindiquen Dolors Sabater com a líder de la força d'esquerres més votada.Els grups d'ICV-EUiA i ERC a l'Ajuntament de Badalona han confirmat formalment les sospites del líder del PP, Xavier Garcia Albiol, i que aquest dimarts ja sobrevolaven Badalona. El PSC, segons la versió d'aquests partits, hauria ofert "a la desesperada" un pacte de govern d'esquerres a tres bandes que no comptés amb Guanyem Badalona.Les ofertes, ha explicat el líder d'ERC, Oriol Lladó, haurien estat en converses "informals" però repetides de manera "reiterada". Els republicans no haurien valorat aquesta opció des d'un primer moment en no considerar-la "ni raonable, ni realista". En aquest sentit els recorda que per fer un govern d'esquerres cal la implicació i el compromís de les quatre forces.En aquest sentit, des d'ICV-EUiA expliquen que la primera opció que es va plantejar va ser la incorporació del PSC al govern actual, arribant els ecosocialistes a cedir-los competències. La resposta dels socialistes, com ells mateixos han reconegut ha estat sempre la de fer dimitir l'alcaldessa, Dolors Sabater."Era la seva línia vermella però no pensem demanar la dimissió de ningú perquè creiem en aquest govern i Dolors Sabater encapçala la llista d'esquerres més votada a Badalona", ha etzibat la coordinadora ecosocialista, Aïda Llauradó. "Creiem que seria més positiu que la majoria d'esquerres fos tota al govern i s'aconseguís una millor governabilitat de la ciutat", afegeix.És per això que tots dos partits insisteixen en demanar al PSC que es repensi la moció de censura. Segons ERC i ICV-EUiA el canvi de govern implicarà de facto el domini de l'Ajuntament del PP de Xavier Garcia Albiol. El PSC, ha explicat el regidor republicà Francesc Ribot, només serà el "trist masover" del PP.

