Buch reordena la cúpula d'Interior

El conseller d'Interior, Miquel Buch, està destinant els primers dies en el càrrec a reordenar la cúpula del departament. Una de les primeres decisions que ha pres ha estat la de nomenar Andreu Martínez com a director dels Mossos d'Esquadra. Buch l'ha escollit per ocupar aquest lloc que estava vacant des que el govern espanyol va cessar Pere Soler amb l'aplicació del 155. El conseller ja sap en qui vol confiar per ocupar els alts càrrecs de la conselleria, la decisió està presa i es farà efectiva al Consell Executiu aquest dijous. Martínez, el nom del qual havia sonat ja amb força els últims dies, va ser director general de l'Administració de Seguretat en l'etapa de Felip Puig.Buch té decidits també la resta de noms que nomenarà com a directors generals. Un dels relleus destacats serà el de Joan Delort que deixa la direcció general de Protecció Civil i passa a ocupar la direcció del 112, un càrrec considerat menor. La direcció general de Protecció Civil recau en Isabel Ferrer i Àlvarez, que actualment és diputada de Junts per Catalunya (JxCat) i ha estat cap del departament d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona.El nou conseller d'Interior confiarà en l'actual director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (DGPEIS), Juli Gendrau, per ocupar la direcció del Servei Català de Trànsit (SCT). Buch cessa a l'actual directora, Eugènia Domènech, que hi estava al capdavant des de principis del 2016 amb Jordi Jané com a conseller d'Interior. Paral·lelament, el director dels Bombers serà Manuel Pardo i Sabartés, que també va ocupar un alt càrrec en l'etapa Puig, la direcció de Protecció Civil. Fins ara, Manuel Pardo era director dels Bombers de Barcelona.Jordi Jardí, que va ser nomenat l'any 2015 director general d'Administració de Seguretat, es mantindrà en el càrrec. Així mateix, Montserrat Royes encapçalarà l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès. Royes és primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Matadepera. La nova directora general de Serveis General serà Sílvia Quesada, mentre que Raquel Sistaré, que actualment ocupava aquest càrrec, no continuarà.Buch tenia previst aquest dimarts reunir-se a la presó d'Estremera amb el conseller Joaquim Forn, el seu antecessor, per comunicar-li els canvis a l'organigrama del departament. Segons fonts properes al conseller, el fet que el ministeri d'Interior hagi impedit aquesta visita, ha provocat que hores d'ara la conselleria d'Interior no hagi fet públics encara aquests nomenaments, si bé fonts oficials els confirmen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)