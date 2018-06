Susanna Barreda comparteix el colpidor «resum dels 8 mesos» d'empresonament de Sànchez

Resum dels 8 mesos... pic.twitter.com/bih2Q0dU4E — Susanna Barreda (@SusannaBarreda) June 5, 2018

Fa més de 8 mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó de Soto del Real. Hi van ingressar el 16 d'octubre. Durant tot aquest temps hi ha hagut desenes de recursos i milers d'actes arreu del país per demanar-ne l'alliberament, però res no ha fet canviar la decisió del jutge -primer Carmen Lamela a l'Audiència Nacional i després Pablo Llarena al Tribunal Suprem- per deixar-los en llibertat.Aquest dimarts, Susanna Barreda, parella de Sànchez, ha fet una commovedora piulada per "resumir els 8 mesos". Ha compartit una captura de pantalla amb els últims missatges que va poder enviar al seu company i les últimes respostes que en va rebre. El podeu veure a continuació:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)