Puigneró impulsarà una llei per protegir els drets i els deures digitals dels ciutadans

El conseller de Polítiques digitals i Administració pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dimecres la creació d'una llei per protegir els drets i els deures digitals dels ciutadans de Catalunya. En la seva primera visita oficial com a titular del departament, Puigneró ha visitat la seu de la Fundació puntCAT i els ha fet arribar el suport del Govern després de la "repressió policial i judicial que va patir l'organisme abans de l'1-O".El conseller ha explicat que la iniciativa buscarà que els catalans i les seves empreses tinguin "més garantits" aquests drets i que no es repeteixin episodis com "els que es van viure" amb el tancament de webs i el registre de la fundació. Puigneró ha parlat de la l'oficina de drets polítics i civils que ha anunciat el president Torra aquest dimecres i ha manifestat que la seva conselleria aportarà "el seu gra de sorra" pel que fa a la preservació dels drets.Puigneró ha explicat que ha volgut fer la primera visita com a conseller a la Fundació puntCAT perquè "promou el país digitalment" i perquè fa 10 anys va ser "la primera infraestructura d'Estat". El conseller també ha recordat que l'organisme "va patir la repressió policial i judicial" derivada a la investigació de l'1-O.De fet, la fundació va presentar a mitjans de maig l'Observatori anual del domini català a internet. Un estudi que va concloure que el '.cat' va tancar el 2017 amb 110.129 webs amb el domini. Una xifra però que al llarg d'aquest 2018 ha patit un retrocés. Segons la fundació, aquest descens s'ha produït per l'any "d'excepcionalitat" que han viscut per la crisi política i institucional i l'obertura de procediments judicials per part de la Guàrdia Civil en relació al referèndum de l'1-O que han afectat "l'estabilitat" del projecte.Pel que fa a la llei, el conseller ha evitat donar-ne detalls al·legant que "caldrà asseure's i convocar als experts".

