L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada diu al jutge que l'1-O no es va cometre cap il·legalitat

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, ha declarat aquest dimarts com a perjudicat davant la magistrada que investiga les càrregues policials l'1-O al Bages. A la sortida ha reconegut que malgrat que a parer seu la Fiscalia i la jutge "buscaven fer-me entrar en contradiccions", ha pogut narrar els fets i ha insistit en el fet que era allà "com un ciutadà més" amb la voluntat d" "intentar defensar el dret de poder votar".Segons Ariso, malgrat la insistència de la jutge de la il·legalitat de la votació, ha assegurat que no es va fer "res il·legal" sinó que es van seguir les indicacions "del Govern de Catalunya". A més, ha afegit, va optar per quedar-se allà per "defensar els agredits". En aquest sentit, ha justificat la seva denúncia contra el cos policial "pel dany moral que es va fer als concentrats més que per les ferides físiques". En el seu cas el batlle va rebre un cop d'escut i un cop de porra durant la jornada del referèndum.Es dona el cas que, a diferència de Fonollosa i Callús, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada a hores d'ara no ha citat com investigat per desobediència l'1-O i, per tant, era la primera vegada que declarava davant la magistrada. Ho havia de fer el passat 18 d'abril però es va suspendre després que l'Advocacia general de l'Estat es personés en la causa.A banda d'Ariso, aquest dimarts al matí han declarat tres veïns més de Sant Joan que haurien resultat ferits durant les càrregues policials a l'institut Quercus.

