El Govern reactiva els webs del president i de l'executiu tancats pel 155

El Govern ha recuperat aquest dimecres les pàgines web a Internet president.cat govern.cat , que van ser desactivades el passat 31 d'octubre coincidint amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La reactivació d'aquestes pàgines s'emmarca en les tasques de restitució engegades pel Govern un cop s'ha aixecat automàticament la intervenció de l'Estat amb la presa de possessió dels nous consellers.Des de l'executiu es destaca que les pàgines reactivades avui ofereixen informació sobre el Govern i el president de la Generalitat amb l'objectiu d'establir un canal de comunicació "àgil i directe" amb els ciutadans.La web president.cat conté les notícies més destacades del cap de l'Executiu, l'agenda d'actes, fotos i vídeos, així com una galeria de presidents de la Generalitat, la història de la institució i del Palau de la Generalitat, seu del Govern. Des d'aquesta pàgina els ciutadans també poden contactar amb el president per adreçar-li els seus comentaris i suggeriments.Pel que fa al web govern.cat, inclou les principals notícies d'actualitat relacionades amb l'activitat del Govern, així com l'agenda d’actes dels consellers. Entre altres continguts, també s'hi pot trobar el Pla de Govern, una secció setmanal amb infografies sobre temes destacats i un apartat de notícies positives del país en format breu.Finalment, des de l'executiu català es destaca que Government.cat, web en anglès que conté les informacions més destacades del Govern amb atenció especial a l'acció exterior, es posarà en marxa en les pròximes setmanes.

