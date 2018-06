VÍDEO El Mundial de Rússia s'inspira en «Joc de Trons» en el seu vídeo d'apertura

El Mundial de Rússia 2018 ja té vídeo d'apertura. La FIFA ha publicat a les xarxes i a YouTube la introducció promocional de l'esdeveniment futbolístic per excel·lència. El més sorprenent ha estat la gran similitud que té amb la sèrie "Joc de Trons". Fixeu-vos:El vídeo juga amb els edificis emblemàtics de Rússia, com el Kremlin o les infraestructures de les grans ciutats. Els usuaris de Twitter no han trigat a adonar-se'n, afegint-hi la música de "Joc de Trons". El resultat ho han experimentat al compte oficial de Joc de Trons a Movistar+ encaixa:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)