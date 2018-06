Pesarrodona no declara per les càrregues de l'1-O per evitar que el perjudiqui si se'l torna a acusar d'odi

El regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, ha preferit posposar la seva declaració com a perjudicat per les càrregues policials de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada a l'espera que l'Audiència resolgui si manté o no els presumptes delictes d'odi i desobediència contra ell. La defensa del regidor ha optat per demanar l'ajornament i així evitar "preguntes incòmodes que podrien anar-li després en contra", ha aprofundit el lletrat del Col·legi d'Advocats de Manresa, David Casellas. Pesarrodona ha reconegut que li hauria agradat "defensar la dignitat dels santjoanencs" i més després que un tinent de la Guàrdia Civil hagi reconegut "que anava per a mi". La resolució de l'Audiència de Barcelona pot trigar encara setmanes pel que la declaració de l'edil com a perjudicat es podria posposar fins al proper mes de setembre.Jordi Pesarrodona havia de declarar com a perjudicat davant la magistrada del jutjat d'instrucció 2 de Manresa que investiga les càrregues policials de l'1-0 al Bages. La declaració ja es va posposar el 23 d'abril, jornada en què la jutge va acordar l'arxivament provisional dels presumptes delictes d'odi i desobediència greu contra el regidor. La setmana passada, però, la Fiscalia va recórrer a l'Audiència de Barcelona la decisió.Ara, des del Col·legi d'Advocats de Manresa, que van presentar un escrit d'oposició al recurs, han optat per demanar l'ajornament de la declaració del regidor "fins que no hi hagi sentència ferma", ha dit el lletrat David Casellas, tot especificant que "li haurien pogut fer preguntes que tinguessin relació amb fets pels quals està sent investigat, els delictes d'odi i resistència greu".Segons l'advocat la resolució de l'Audiència podria trigar setmanes i, per tant, la declaració del regidor es podria posposar fins al setembre. Pesarrodona ha reconegut que tenia ganes de poder explicar davant la jutge "el que va passar l'1 d'octubre a Sant Joan" i més després que un tinent de la Guàrdia Civil "hagi reconegut que anava per mi". "Era un dia clau per defensar la dignitat dels santjoanencs", ha dit, tot afegint que, a l'espera del nou assenyalament, "seguiré protestant amb la meva eina, el nas de pallasso".Pesarrodona creu que el recurs a l'arxivament de la Fiscalia és "una persecució directa" que vol evitar crear "jurisprudència”, ja que es demostrava “la falsedat d’un informe als de la guàrdia civil" i per tant "es podria aplicar a altres casos com el dels informes que van enviar als jordis a la presó".El regidor també opina que amb el recurs es busca "fer-nos por perquè estiguem quiets". No obstant això, assegura que causa l'efecte contrari que és "fer-nos més forts".

