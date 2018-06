La Generalitat ordena renovar la instal·lació elèctrica del bloc on va morir un home electrocutat

Una resolució del Departament d'Empresa i Coneixement conclou que la instal·lació elèctrica de l'edifici del barri de ca n'Oriac de Sabadell, on va morir un home electrocutat mentre s'estava dutxant , s'ha de refer completament. La Generalitat no autoritzarà els veïns tornar a casa seva fins que es renovi la xarxa que va de l'entrada de l'edifici al comptador de cada pis i es revisin un per un els comptadors dels habitatges.Així mateix, caldrà que un professional autoritzat emeti un butlletí tècnic que confirmi que tots els domicilis es troben en condicions segures. Segons han explicat a l'ACN fonts municipals, aquest és el punt complex, ja que la despesa l'han d'assumir els propietaris dels immobles i es tracta d'una comunitat de veïns amb pocs recursos. L'executiu local s'ha compromès a acompanyar els afectats i ha arribat a un acord amb el Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca per agilitzar el contacte amb empreses especialitzades i obtenir diversos pressupostos.Els responsables municipals van informar els propietaris sobre la situació en una reunió que va celebrar-se aquest dimarts. El consistori es va comprometre a acompanyar i donar suport als afectats al llarg de tot el procés que previsiblement s'allargarà en el temps.Després de l'accident mortal, la Policia Municipal va desallotjar l'edifici del carrer Príncep de Viana. L'equip de govern va reubicar dotze persones en dues pensions de la ciutat i dues més al Centre d'Emergències. Els altres veïns de l'edifici viuen en cases de familiars o amics.Després d'atendre aquestes situacions amb caràcter d'urgència, l'Ajuntament està treballant per trobar solucions residencials més estables fins que es pugui tornar a viure a l'edifici. Ara ja s’ha parlat amb cadascuna de les famílies per conèixer les seves necessitats.