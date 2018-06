Sabadell acollirà el primer partit de futbol entre els millors «youtubers» de l'Estat

L'estadi de la Nova Creu Alta, la casa del Centre d'Esports Sabadell, acollirà el proper 9 de juny el primer partit entre dos equips de futbol formats pels millors youtubers de tot l'Estat. Es tractA de l'Élite i el Crazy Crew, format pels dos equips més potents de YouTube a Espanya, amb més de 9 milions de subscriptors entre tots els seus jugadors, i entre els quals es troben grans estrelles del món gamer a Youtube com DoctorePollo, RobertPg, WuaJordi o Xbuyer.El partit, que organitza la marca de caramels M&M's, s'ha batejat amb l'etiqueta #ElPartidazoMms, nom que s'ha assignat a l'esdeveniment. L'objectiu és dur aquests ídols de la pantalla del mòbil i de YouTube a un escenari més proper com ho és un partit de futbol amateur, on el que menys importa és el resultat i el més important és mostrar que l'amistat, la inclusió i l'esport com a activitat física formen part de l'oci diari dels YouTubers, referents de molts joves d'avui dia.El partit està organitzat per PrimeTubers, (Prime Time Sport) que representa creadors deYouTube i assessora marques per contactar amb els consumidors de noves generacionsdigitals desenvolupant entreteniment en les plataformes digitals a través dels seusinfluencers. Es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials.Durant l'esdeveniment a més, l'Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar aprofitarà per difondre els seus missatges i conscienciar els més joves en el respecte als seus companys amb motiu de la campanya "12 percepcions errònies sobre l'assetjament escolar", que busca lluitar contra l'assetjament escolar

