VÍDEO Desmantellada una plantació interior de marihuana a Reus amb més de 400 plantes

El consum 🔌 era similar al de gairebé 40 rentadores centrifugant alhora...amb @reusgurbana desmantellem una plantació intensiva “indoor” pic.twitter.com/7oWlp9XS39 — Mossos (@mossos) 6 de junio de 2018

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus va realitzar aquest dilluns un operatiu contra les connexions il·legals a les xarxes de subministraments d’aigua i llum al barri de Mas Abelló, on van localitzar un habitatge que hi havia instal·lada una plantació de marihuana interior de conreu intensiu amb 407 plantes amb una altura aproximada de 50 cm.L’habitatge, ubicat al carrer de la Mare de Déu del Saliente, disposava de cartells anunciant que es llogava i presentava signes d’estar deshabitat. Les mesures realitzades al mateix lloc pels operaris de la llum van marcar xifres superiors a 100 Ampers de consum, dada inversemblant en tractar-se d’un simple habitatge comú. El consum era similar al de gairebé 40 rentadores centrifugant alhora.El Jutjat d’Instrucció número 4 de Reus va autoritzar la corresponent entrada i perquisició judicial a la casa.L’habitatge tenia la seva estructura interior modificada totalment amb separacions d’obra, dividint-la en dues zones d’uns 30 metres quadrats cadascuna. Cada zona disposava d’un avançat sistema d’enllumenat artificial, ventilació i climatització característic d’aquest tipus de plantacions de conreu intensiu.Les sortides d’aire, degudament filtrat per evitar olors delatants, i tot el sistema de transformació elèctrica estava camuflat al pati exterior de l’habitatge.A part de les plantes comissades, també es van intervenir 45 transformadors de llum, 45 làmpades al·lògenes, 6 aparells d’aire condicionat, 2 filtres d’aire de carbó activat i 25 litres de productes fertilitzants.

