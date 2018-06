La UPF i la UAB, les millors universitats joves de l'Estat

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són els millors centres universitaris joves de tot l'estat espanyol. El ranquing, anomenat Young University Rànquings 2018, és elaborat pel Times Higher Education (THE). L'entitat consideren com a "universitats joves" de tot el món totes aquelles de fins a 50 anys d'antiguitat.La UPF s'ha col·locat onzena en el rànquing, millorant sis posicions respecte l'any passat, i la UAB la número tretze. Les dues estan molt per sobre de totes les altres universitats espanyoles que han entrat al top 100: l'Autònoma de Madrid (UAM) amb la posició 73 i una altra catalana, la Rovira i Virgili (URL) de Tarragona, en el lloc 78.

Altres universitats en el rànquing són la Universitat del País Basc, la Politècnica de Catalunya (UPC) i la Politècnica de València, a la forqueta dels llocs 101-150, la Universitat d'Alcalá, la Carlos III, la de Jaén, la Politècnica de Madrid, la Rei Juan Carlos (URJC) i la de Vigo, entre el 150-200.

El rànquing el lidera la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, seguida de l'Escola Politècnica de Lausana (Suïssa) i la Universitat Tecnològica Nanyang de Singapur.

