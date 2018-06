La protesta d'Ara Llibres arriba a la fi i l'editorial recupera la pàgina 155

Un dels llibres d'Ara Llibres, amb el 155 esborrat de la pàgina que li pertoca Foto: Ara Llibres

La fi de l'aplicació de l'article 155 ja comença a tenir alguns efectes. Com a mínim, efectes pràctics en iniciatives com la presa per Som Ara Llibres , que va anunciar que suprimiria totes les pàgines número 155 dels seus llibres mentre l'article estigués en funcionament. De fet, l'editorial cooperativa ha anunciat aquest dimecres que ha recuperat la pàgina 155 de tots els nous llibre que publiqui en qualsevol dels seus segellsEn total, tal i com han anunciat en un comunicat, l'han retirat de 41 edicions i més de 110.000 exemplars. La novel·la de Sant Jordi de Màrius Serra i Nou homenatge a Catalunya de Vicent Partal van ser els primers títols que van sortir sense aquest número de pàgina. A Ara Llibres, Now Books i Amsterdam se'ls va retirar també a Xina Fast Forward; Jo també cantava l'Estaca; España quedó atrás; Per la llibertat!; Una família americana; Manual de Pedrolo; Voluntat i La màgia de l’ordre i a trenta-dues reedicions, entre les quals hi ha les d’èxits com ara Dies que duraran anys de Jordi Borràs.Per l'editorial, aquesta acció de protesta haurà servit perquè milers de llibres quedin "per sempre com a testimoni de la ignomínia i el retrocés que ha representat l'aplicació d'aquesta mesura per als drets i llibertats civils i polítics de la societat catalana".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)